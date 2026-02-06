Babnet   Latest update 15:10 Tunis

سفارة تونس ببكين تشارك في تظاهرة تجارية ثقافية بمقاطعة "هوباي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985f101e7bc85.72662749_fkjehmnoqglip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 14:45 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شاركت، سفارة تونس ببكين، في تظاهرة تجارية ثقافية تحت عنوان "التسوق في الصين بهجة في هوباي" للتشجيع على التسوق بمقاطعة "هوباي"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار تكثيف نشاطات البعثة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية والعمل على تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الصينية، لاسيما زيت الزيتون.


وتم بالخصوص الترويج لزيت الزيتون التونسي كأحد المنتجات الرئيسية لتشجيع المستهلكين على اقتنائها والتركيز على تميز مذاق زيت الزيتون التونسي وحصوله على العديد من الجوائز العالمية وخصوصياته في الصنف البيولوجي الذي يتماشى مع حرص متزايد من المستهلكين الصينيين على استهلاك زيوت صحية ذات قيمة غذائية وطبية عالية.


كما تم بالمناسبة تقديم عروض ترويجية لعدد من المنتجات التجارية التونسية للتعريف بها لدى الجمهور الحاضر بهذه الفعاليات، التي احتضنتها واحدة من أكبر المساحات التجارية بالصين.

وشهدت هذه التظاهرة، التي أشرف على افتتاحها نائب وزير التجارة الصيني، بحضور المستشار الاقتصادي والتجاري، عبد الخالق ذكار، مشاركة مسؤولين محليين بمقاطعة هوباي وممثلين لبعض البعثات الدبلوماسية والمكاتب التجارية للدول الاجنبية المعتمدة بالصين.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323250

