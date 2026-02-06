Babnet   Latest update 15:10 Tunis

تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى منطقة المنيهلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985ef7437c206.45809547_mjofieglknphq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 14:39 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تُعلِم وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 أنّه، وفي إطار إنجاز أشغال مشروع حماية منطقة المنيهلة من الفيضانات (القسط عدد 1)، سيتمّ تحويل وقتي في مسار حركة المرور طيلة فترة الأشغال، التي تمتدّ على 60 يوماً ليلاً ونهاراً، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 26 فيفري 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّه بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه بنزرت، يتمّ المرور عبر المفترق الدوّار على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 31 مع الطريق الشعاعية X20، ثمّ الانحناء يساراً لمواصلة السير على الطريق الموازية للشعاعية X20 إلى حدود تقاطعها مع طريق الشنوة، قبل الانعطاف يميناً لاستعمال الطريق نفسها وصولاً إلى تقاطعها مجدّداً مع الطريق الجهوية رقم 31، ثمّ الانحناء يساراً لمواصلة السير في اتجاه بنزرت.


أمّا بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه باردو، فيتمّ السير بصفة عادية دون تغيير في المسار.


ودعت وزارة التجهيز والإسكان جميع مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور، مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة حفاظاً على السلامة العامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323248

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
16°-10
18°-8
15°-8
17°-10
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>