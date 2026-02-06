تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى منطقة المنيهلة
تُعلِم وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 أنّه، وفي إطار إنجاز أشغال مشروع حماية منطقة المنيهلة من الفيضانات (القسط عدد 1)، سيتمّ تحويل وقتي في مسار حركة المرور طيلة فترة الأشغال، التي تمتدّ على 60 يوماً ليلاً ونهاراً، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 26 فيفري 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّه بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه بنزرت، يتمّ المرور عبر المفترق الدوّار على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 31 مع الطريق الشعاعية X20، ثمّ الانحناء يساراً لمواصلة السير على الطريق الموازية للشعاعية X20 إلى حدود تقاطعها مع طريق الشنوة، قبل الانعطاف يميناً لاستعمال الطريق نفسها وصولاً إلى تقاطعها مجدّداً مع الطريق الجهوية رقم 31، ثمّ الانحناء يساراً لمواصلة السير في اتجاه بنزرت.
أمّا بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه باردو، فيتمّ السير بصفة عادية دون تغيير في المسار.
ودعت وزارة التجهيز والإسكان جميع مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور، مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة حفاظاً على السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنّه بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه بنزرت، يتمّ المرور عبر المفترق الدوّار على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 31 مع الطريق الشعاعية X20، ثمّ الانحناء يساراً لمواصلة السير على الطريق الموازية للشعاعية X20 إلى حدود تقاطعها مع طريق الشنوة، قبل الانعطاف يميناً لاستعمال الطريق نفسها وصولاً إلى تقاطعها مجدّداً مع الطريق الجهوية رقم 31، ثمّ الانحناء يساراً لمواصلة السير في اتجاه بنزرت.
أمّا بالنسبة إلى مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه باردو، فيتمّ السير بصفة عادية دون تغيير في المسار.
ودعت وزارة التجهيز والإسكان جميع مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور، مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة حفاظاً على السلامة العامة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323248