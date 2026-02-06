تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الشباب حاملي الافكار والمشاريع بولاية مدنين من 9 الى 17 فيفري 2026

ينظم مشروع "الاستثمار المسؤول للاغذية الزراعية من أجل تشغيل الشباب" RAIA، أيام تحسيسية لفائدة حاملي الافكار والمشاريع وذلك من 9 الى 17 فيفري الجاري بمختلف المناطق بولاية مدنينوتهدف هذه الأيام الى التعريف بهذا المشروع وأهدافه وفرص المرافقة والدعم الذي يوفرها الشباب في مجالي الفلاحة والصيدالبحري والصناعات الغذائية والخدمات المتعلقة بهمويدعو مشروع RAIA بصفحته الرسمية على موقع "فايسبوك" الشباب المهتمين الى المشاركة والاستفادة من هذه الفرصةوسيتم، تنظيم هذه الأيام، يوم الاثنين 9 فيفري بمعتمدية سيدي مخلوف ومعتمدية بني خداش، ويوم الثلاثاء 10 فيفري بمعتمدية بن قردان والجمعة 13 فيفري بمعتمدية مدنين الشمالية بمعتمدية مدنين الجنوبية والثلاثاء 17 فيفري بمعتمدية جرجيس ومركز أليف جربةمشروع RAIA " استثمار فلاحي مسؤول من أجل تشغيل الشباب " هومبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية (OIT) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) بدعم من سفارة هولندا ومكتب المنسّقالمقيم للأمم المتحدة.ويهدف المشروع الى تطوير المنظومات الغذائية في تونس عبر تحفيز الاستثمارات المسؤولة وخلق فرص اقتصادية مستدامة لفائدة الشباب من أجل فلاحة تونسية أكثر استدامة وشمولًا.وتشمل مناطق التدخل ولايات بنزرت وسليانة وزغوان ونابل وصفاقس ومدنين