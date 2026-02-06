Babnet   Latest update 15:10 Tunis

تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الشباب حاملي الافكار والمشاريع بولاية مدنين من 9 الى 17 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/mednine.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026
      
ينظم مشروع "الاستثمار المسؤول للاغذية الزراعية من أجل تشغيل الشباب" RAIA، أيام تحسيسية لفائدة حاملي الافكار والمشاريع وذلك من 9 الى 17 فيفري الجاري بمختلف المناطق بولاية مدنين

وتهدف هذه الأيام الى التعريف بهذا المشروع وأهدافه وفرص المرافقة والدعم الذي يوفرها الشباب في مجالي الفلاحة والصيد

البحري والصناعات الغذائية والخدمات المتعلقة بهم

ويدعو مشروع RAIA بصفحته الرسمية على موقع "فايسبوك" الشباب المهتمين الى المشاركة والاستفادة من هذه الفرصة


وسيتم، تنظيم هذه الأيام، يوم الاثنين 9 فيفري بمعتمدية سيدي مخلوف ومعتمدية بني خداش، ويوم الثلاثاء 10 فيفري بمعتمدية بن قردان والجمعة 13 فيفري بمعتمدية مدنين الشمالية بمعتمدية مدنين الجنوبية والثلاثاء 17 فيفري بمعتمدية جرجيس ومركز أليف جربة

مشروع RAIA " استثمار فلاحي مسؤول من أجل تشغيل الشباب " هومبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية (OIT) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA) بدعم من سفارة هولندا ومكتب المنسّق
المقيم للأمم المتحدة.

ويهدف المشروع الى تطوير المنظومات الغذائية في تونس عبر تحفيز الاستثمارات المسؤولة وخلق فرص اقتصادية مستدامة لفائدة الشباب من أجل فلاحة تونسية أكثر استدامة وشمولًا.

وتشمل مناطق التدخل ولايات بنزرت وسليانة وزغوان ونابل وصفاقس ومدنين
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
مقالات رأي >>