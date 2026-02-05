Babnet   Latest update 19:10 Tunis

وزير التجارة يسلم رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى الجمهورية الجزائرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984dd406c25a9.72578603_qpljoekgnmfhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 19:09
      
سلم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، الخميس، رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي إلى الجمهورية الجزائرية، وذلك  خلال إنعقاد إجتماع الدورة العادية  (117) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري،بمقر الجامعة بالقاهرة، .

وأكد عبيد في هذا الصدد، إستعداد تونس التام لمواصلة التعاون والمساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات الرامية للإرتقاء بالعمل الإقتصادي والإجتماعي العربي المشترك، بما يعزز صمود الإقتصادات العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة .

وحرصت تونس خلال ترؤسها للدورة السابقة (116) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، بحسب عبيد، على ترسيخ روح التوافق حول مختلف الملفات المطروحة للنقاش، وأن كل القرارات والمبادرات التي تم التوصل إليها تندرج في إطار مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم التكامل الإقتصادي العربي.
ودعا في ظل الأوضاع العالمية التي تشهد توترات جيوسياسية، إلى بذل جهود مشتركة إضافية لمزيد تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والإستثمار والإرتقاء بالأمن الغذائي والتنمية العادلة والمستدامة.
كما حث عبيد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجال التكنولوجي وفي أنماط الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن تكثيف الجهود المشتركة في مجابهة التغيرات المناخية التي تتفاقم آثارها من سنة إلى أخرى.

و كان لوزير التجارة وتنمية الصادرات لقاءات ثنائية على هامش أشغال  الدورة  (117 ) لإجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري، جمعته بكل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري ورؤساء وفود سلطنة عمان و الأردن والعراق و البحرين.
الخميس 05 فيفري 2026
