بورصة تونس: ارتفاع عائدات الشركات المدرجة سنة 2025 بنسبة 5.3 بالمائة

كشفتأنأفصحت عن بياناتها المالية لسنة، محققة، مقابلسنة، أي بزيادة قدرهاوأوضحت البورصة، في وثيقة حول، أن هذه النتائج سُجّلتعن بياناتها المالية للربع الرابع من السنة نفسها وتجاوزها الآجال القانونية. وتضم قائمة الشركات التي لم تُودِع بياناتها بعد كلًّا منوبيّنت المعطيات أنالتي أفصحت عن نتائجهاخلال 2025 مقارنة بسنة 2024.واستحوذتعلىمن إجمالي العائدات المحققة خلال 2025، أي ما يعادلمن الإجمالي، مسجلةمقارنة ببيانات 2024.وسجّلارتفاعًا بنسبةخلال سنة 2025، مقابلسنة 2024. كما واصلالمنحى الإيجابي ذاته، محققًافي 2025، مقابلفي 2024.وأظهرت مؤشرات البورصة أنحققتعند إغلاق سنة 2025. وتصدّرالأداءات بنسبة، يليهبنسبةفي المقابل، سجّلتراجعًا، إذ تكبّدأكبر انخفاض بنسبة، يليهبنسبةوأكدت بورصة تونس، في الوثيقة ذاتها، أنلـبلغ نحو، مسجلًامقارنة بسنة 2024. كما حقق، الذي يضم، عائدات قدرهاخلال 2025، فيما بلغت عائداتحوالي