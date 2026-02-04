بورصة تونس: ارتفاع عائدات الشركات المدرجة سنة 2025 بنسبة 5.3 بالمائة
كشفت بورصة تونس للأوراق المالية أن 56 شركة من أصل 72 شركة مدرجة أفصحت عن بياناتها المالية لسنة 2025، محققة إجمالي عائدات ناهز 26.5 مليار دينار، مقابل 25.2 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 5.3 بالمائة.
وأوضحت البورصة، في وثيقة حول تطور المؤشرات وعائدات الشركات المدرجة لسنة 2025، أن هذه النتائج سُجّلت رغم عدم إفصاح ثلاث شركات عن بياناتها المالية للربع الرابع من السنة نفسها وتجاوزها الآجال القانونية. وتضم قائمة الشركات التي لم تُودِع بياناتها بعد كلًّا من ايتاك والكيمياء والشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة.
وبيّنت المعطيات أن 78 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن نتائجها حسّنت رقم معاملاتها خلال 2025 مقارنة بسنة 2024.
واستحوذت 20 شركة مكوِّنة لمؤشر توننداكس 20 على 15.8 مليار دينار من إجمالي العائدات المحققة خلال 2025، أي ما يعادل 60 بالمائة من الإجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 4.1 بالمائة مقارنة ببيانات 2024.
وسجّل المؤشر المرجعي لبورصة تونس (توننداكس) ارتفاعًا بنسبة 35.12 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 13.75 بالمائة سنة 2024. كما واصل مؤشر توننداكس 20 المنحى الإيجابي ذاته، محققًا زيادة بنسبة 36.30 بالمائة في 2025، مقابل 14.57 بالمائة في 2024.
وأظهرت مؤشرات البورصة أن 10 مؤشرات قطاعية من أصل 12 حققت أداءً إيجابيًا عند إغلاق سنة 2025. وتصدّر مؤشر التوزيع الأداءات بنسبة 59.33 بالمائة، يليه مؤشر خدمات المستهلكين بنسبة 59.32 بالمائة.
في المقابل، سجّل مؤشّران قطاعيان تراجعًا، إذ تكبّد مؤشر البناء ومواد البناء أكبر انخفاض بنسبة 3.93 بالمائة، يليه مؤشر الصناعات بنسبة 1.99 بالمائة.
وأكدت بورصة تونس، في الوثيقة ذاتها، أن الناتج البنكي الصافي لـ12 بنكًا مدرجًا بلغ نحو 7.290 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024. كما حقق قطاع الإيجار المالي، الذي يضم 7 شركات، عائدات قدرها 594 مليون دينار خلال 2025، فيما بلغت عائدات 7 شركات تأمين وإعادة تأمين حوالي 1.845 مليار دينار.
