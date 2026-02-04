Babnet   Latest update 15:31 Tunis

بورصة تونس: ارتفاع عائدات الشركات المدرجة سنة 2025 بنسبة 5.3 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 14:09 قراءة: 1 د, 25 ث
      
كشفت بورصة تونس للأوراق المالية أن 56 شركة من أصل 72 شركة مدرجة أفصحت عن بياناتها المالية لسنة 2025، محققة إجمالي عائدات ناهز 26.5 مليار دينار، مقابل 25.2 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدرها 5.3 بالمائة.

وأوضحت البورصة، في وثيقة حول تطور المؤشرات وعائدات الشركات المدرجة لسنة 2025، أن هذه النتائج سُجّلت رغم عدم إفصاح ثلاث شركات عن بياناتها المالية للربع الرابع من السنة نفسها وتجاوزها الآجال القانونية. وتضم قائمة الشركات التي لم تُودِع بياناتها بعد كلًّا من ايتاك والكيمياء والشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة.


وبيّنت المعطيات أن 78 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن نتائجها حسّنت رقم معاملاتها خلال 2025 مقارنة بسنة 2024.


واستحوذت 20 شركة مكوِّنة لمؤشر توننداكس 20 على 15.8 مليار دينار من إجمالي العائدات المحققة خلال 2025، أي ما يعادل 60 بالمائة من الإجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 4.1 بالمائة مقارنة ببيانات 2024.

وسجّل المؤشر المرجعي لبورصة تونس (توننداكس) ارتفاعًا بنسبة 35.12 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 13.75 بالمائة سنة 2024. كما واصل مؤشر توننداكس 20 المنحى الإيجابي ذاته، محققًا زيادة بنسبة 36.30 بالمائة في 2025، مقابل 14.57 بالمائة في 2024.

وأظهرت مؤشرات البورصة أن 10 مؤشرات قطاعية من أصل 12 حققت أداءً إيجابيًا عند إغلاق سنة 2025. وتصدّر مؤشر التوزيع الأداءات بنسبة 59.33 بالمائة، يليه مؤشر خدمات المستهلكين بنسبة 59.32 بالمائة.

في المقابل، سجّل مؤشّران قطاعيان تراجعًا، إذ تكبّد مؤشر البناء ومواد البناء أكبر انخفاض بنسبة 3.93 بالمائة، يليه مؤشر الصناعات بنسبة 1.99 بالمائة.

وأكدت بورصة تونس، في الوثيقة ذاتها، أن الناتج البنكي الصافي لـ12 بنكًا مدرجًا بلغ نحو 7.290 مليار دينار، مسجلًا زيادة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بسنة 2024. كما حقق قطاع الإيجار المالي، الذي يضم 7 شركات، عائدات قدرها 594 مليون دينار خلال 2025، فيما بلغت عائدات 7 شركات تأمين وإعادة تأمين حوالي 1.845 مليار دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323141

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-12
20°-13
17°-11
16°-8
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>