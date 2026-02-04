Babnet   Latest update 15:31 Tunis

قبلي: جلسة عمل لمتابعة تقدم انجاز مشروع احداث محطة دعم للزراعات المحمية والجيوحرارية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbdd8b918172.11701812_leqkmhfpjngoi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 15:26
      
خصّصت جلسة عمل انعقدت عشية امس الثلاثاء بمقر ولاية قبلي، لمتابعة تقدم انجاز مشروع احداث محطة دعم للزراعات المحمية والجيوحرارية بالجهة باعتمادات تناهز 3 ملايين دينار ضمن برنامج تقريب خدمات المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية من الفلاحين وتعزيز الإحاطة الفنية والتقنية بهذا القطاع، وفق ما رئيس مجلس إدارة المركز الفني للزراعات الجيوحرارية بقابس علي مرابط.

وأوضح مرابط لصحفي "وات" انّ هذه الجلسة التي حضرها مختلف المتدخلين في قطاع الزراعات الجيوحرارية الى جانب ممثلي السلط الجهوية، مكنت من الوقوف على مدى تقدم انجاز محطة دعم الزراعات الجيوحرارية بالجهة خاصة عقب تحصل المركز الفني لهذه الزراعات على قطعة ارض مساحتها تتجاوز 5 هكتارات لانجاز المشروع الذي سيتكوّن من مخبر وإدارة إضافة الى عدد من وسائل النقل والعمل، ما بين شاحنات وجرارات، مع انتداب عدد من المهندسين والعملة والسائقين.

وافاد مرابط بان هذه المحطة ستمكّن من تقريب الخدمات من فلاحي ولاية قبلي في قطاع الزراعات الجيوحرارية خاصة في مجال المقاومة المندمجة للحشرات والافات وتطوير القطاع لتحسين المردودية واحداث ديناميكية اقتصادية بالجهة، واشار الى ان هذا المشروع سيضم أيضا محطة للرصد الجوي، تهدف الى رصد أحوال الطقس وتنبيه الفلاحين بصفة استباقية للتوقي من بعض الجوائح الطبيعية قدر الإمكان وخاصة منها الرياح التي كثيرا ما تسبب اضرارا بالبيوت المحمية.
وأشار الى ان هذه المحطة ستساعد على تطوير تقنيات التسخين الجيوحراري وترشيد استهلاك الطاقة مع الاسهام في اختيار أصناف نباتية متأقلمة مع الخصوصيات المناخية للجهة فضلا عن انجاز دراسات علمية وفنية تهدف الى مرافقة الفلاحين والاحاطة بهم مع الرفع من جاهزيتهم لمجابهة التغيرات المناخية، الى جانب ما ستعنى به المحطة من تطوير لنظم التسميد وتحسين لطرق استغلال الموارد المائية بما من شانه الخفض من كلفة الإنتاج وتحسين المردودية والتنافسية للمنتوج الفلاحي.
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
