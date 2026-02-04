انعقاد الدورة التاسعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "بتونس يومي 28 و29 أفريل 2026

ينظم، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الدورة التاسعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا (فيتا) المزمع إقامتها يومي 28 و29 أفريل 2026، بتونس العاصمة.ويعد هذا المنتدى أحد أبرز المواعيد الاقتصادية القارية، حيث يجمع كبار الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار السياسي والمؤسسات المالية الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي البيني وتطوير آليات التمويل المبتكرة في القارة الإفريقية.وتحت شعار "إفريقيا التي تستشرف تبتكر وتبني مستقبلها"، ستشهد الدورة الحالية برنامجا مكثفا يتضمن لقاءات ثنائية حيث من المتوقع تنظيم أكثر من 3000 اجتماع عمل مباشر لربط المؤسسات التونسية بنظيراتها الإفريقية والدولية إلى جانب تنظيم ورشات عمل فنية تتناول قضايا السيادة الغذائية والتحول الرقمي والطاقات المتجددة كرافعة للتنمية.ويعتبر مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن "فيتا 2026" تمثل فرصة استراتيجية لتونس لتعزيز دورها كبوابة اقتصادية ومركز مالي ولوجستي نحو السوق الإفريقية، خاصة في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.