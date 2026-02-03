الاتفاق في لقاء وزير الصحة بنظيره الجزائري على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية

كان لوزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء بالجزائر، لقاء بنظيره الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان، وذلك في إطار استكمال زيارته الرسمية إلى الجزائر.وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية، أبرزها الرقمنة في القطاع الصحي والطب عن بُعد، وفق بلاغ لوزارة الصحة.كما اتفق الطرفان على دفع التعاون في مجالات زرع الأعضاء والمراقبة الصحية على المعابر الحدودية والطب الجينومي ومقاربة "الصحة الواحدة" وبرامج توأمة بين المستشفيات في البلدين.وأشارت الوزارة إلى تكوين لجنة مشتركة لمتابعة مخرجات الزيارة الرسمية لوزير الصحة إلى الجزائرّ وضمان تحويلها إلى مشاريع استراتيجية بآجال محددة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية ويُعزز الأمن الصحي في تونس والجزائر.