رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى لتقييم مشروعي المنزه الأولمبي والمدينة الرقمية بالنحلي

عقدت لجنة المشاريع الكبرى، يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، اجتماعاً تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصص لتقييم مسار تقدّم مشروعين استراتيجيين هما: إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، والمدينة الرقمية بالنحلي بولاية أريانة.* تقرّر الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في جميع مراحله.* من المقرر أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2026، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الصيني.* ستشمل عملية إعادة البناء تحديثاً شاملاً للملعب بأحدث التقنيات والمعايير الدولية، مع المحافظة على شكله الهندسي التاريخي كجزء من التراث التونسي.* يشمل المشروع تطوير جميع مرافق الملعب (المضمار، المدرجات، اللوحات الإلكترونية) ضمن خطة أشمل لتطوير الحيّ الأولمبي بالكامل، وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد.* تقرّر الانطلاق الفوري في الأشغال الخاصة بمرحلة التهيئة والربط بالشبكات والأقساط الفنية.* يهدف المشروع إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" من خلال إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهزة.* يُنتظر أن يساهم المشروع في ترسيخ مكانة تونس كوجهة تكنولوجية واعدة وتعزيز قطاع الخدمات الذكية.وخلال الاجتماع، قدّم وزراء التجهيز والإسكان، والشباب والرياضة، وتكنولوجيات الاتصال عروضاً مفصّلة حول الوضعية التقنية وتقدّم الإجراءات المتعلقة بالمشروعين.وفي الختام، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورةووضع جميع آليات المتابعة والمراقبة الميدانية لضمان