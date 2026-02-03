Babnet   Latest update 22:11 Tunis

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى لتقييم مشروعي المنزه الأولمبي والمدينة الرقمية بالنحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6982606b84b639.04642730_qfghljiomkenp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026 - 21:52
      
عقدت لجنة المشاريع الكبرى، يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، اجتماعاً تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصص لتقييم مسار تقدّم مشروعين استراتيجيين هما: إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، والمدينة الرقمية بالنحلي بولاية أريانة.

بخصوص مشروع الملعب الأولمبي بالمنزه:

* تقرّر الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في جميع مراحله.
* من المقرر أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2026، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الصيني.
* ستشمل عملية إعادة البناء تحديثاً شاملاً للملعب بأحدث التقنيات والمعايير الدولية، مع المحافظة على شكله الهندسي التاريخي كجزء من التراث التونسي.

* يشمل المشروع تطوير جميع مرافق الملعب (المضمار، المدرجات، اللوحات الإلكترونية) ضمن خطة أشمل لتطوير الحيّ الأولمبي بالكامل، وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

بخصوص مشروع المدينة الرقمية بالنحلي:
* تقرّر الانطلاق الفوري في الأشغال الخاصة بمرحلة التهيئة والربط بالشبكات والأقساط الفنية.
* يهدف المشروع إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" من خلال إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهزة.
* يُنتظر أن يساهم المشروع في ترسيخ مكانة تونس كوجهة تكنولوجية واعدة وتعزيز قطاع الخدمات الذكية.

وخلال الاجتماع، قدّم وزراء التجهيز والإسكان، والشباب والرياضة، وتكنولوجيات الاتصال عروضاً مفصّلة حول الوضعية التقنية وتقدّم الإجراءات المتعلقة بالمشروعين.

وفي الختام، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز ووضع جميع آليات المتابعة والمراقبة الميدانية لضمان استكمال المشروعين في الآجال المحددة وبجودة عالية.
