لجنة التشريع العام تراجع أولوياتها وتناقش تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية

تداولتبمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، حولللجنة، وذلك على ضوء مقترحات القوانين الجديدة المعروضة على أنظارها. كما عقدت اللجنة جلسة استماع خُصّصت للنظر فيوشملت المقترحات المعروضة على اللجنة، ومقترح قانون لتنظيم، ومقترح قانون، إضافة إلى مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المنظم لمهنة، ومقترح قانون آخر يهموتم الاتفاق على اعتمادتقوم على ترتيب هذه المبادرات التشريعية ضمن، مع دراستها بصفة متوازية.وتضمّمقترحات القوانين التي انطلقت لجنة التشريع العام في دراستها منذ الدورة التشريعية السابقة، وستواصل النظر فيها، وهي:* مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة* مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة* مقترح تنقيح أحكامالمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،* مقترح القانون المتعلق بزجرأما، فتتعلّق بمقترحات القوانين ذات، على غرار مكافحة القمار وألعاب الحظ، ومكافحة المخدرات، والتصدي لظاهرة العنف، باعتبارها ظواهر تهدد استقرار المجتمع وسلامته، وتستوجب تدخلا تشريعيا حمائيا وزجريا.في حين تهمالتشريعات ذات، وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل أحكام الدستور، ومن أبرزهامن جهة أخرى، عقدت اللجنة جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح وإتمامالمتعلق بالملكية الأدبية والفنية في صيغته المعدّلة. وأوضح النواب أصحاب المبادرة أن الهدف منها يتمثل في، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، مع احترام حقوق المؤلفين المنصوص عليها في، وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية، وخاصةالتي تتيح استعمال المصنفات في صيغ ميسّرة دون ترخيص مسبق.وأكد أصحاب المبادرة أن هذا التوجه يكرّس ما نصّ عليه الدستور من، وتيسير اندماجهم الكامل في المجتمع، مع احترام مبدأ التناسب وعدم المساس بجوهر الحقوق.من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة مضمون المبادرة لما تحمله من دعم للمنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تمحور النقاش حول مسألة، وقرّروا في هذا السياققبل استكمال النظر في المشروع.