تعيين محرز بوصيان عضوا في لجنة التاديب الخاصة بالالعاب الاولمبية الشتوية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6982236d1519f5.17004711_qmlphgkfieojn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 17:31 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الثلاثاء عن تعيين محرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وعضو اللجنة الدولية الاولمبية، عضوا في لجنة التاديب الخاصة بدورة الالعاب الاولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026.

واشارت "الكنوت" الى ان هذا التعيين، الذي أقرّته رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل الافتتاح الرسمي للألعاب، يعكس الثقة المتجددة التي يحظى بها ممثلو تونس على أعلى المستويات، تقديراً لخبرتهم ونزاهتهم والتزامهم الراسخ بقيم الحركة الأولمبية.


وتُعنى لجنة التأديب، التي يترأسها دونيس اوسفالد، بالنظر في حالات خرق الميثاق الأولمبي واللوائح المعمول بها، خلال فترة إقامة الألعاب.
وستقام الالعاب الاولمبية الشتوية من 6 الى 22 فيفري الجاري بمدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتسو بمشاركة 2900 رياضي.
