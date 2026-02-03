بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو في صنف الأواسط: أمان الله الطرابلسي يمنح تونس أول ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69821fc8cd5933.92881482_gqeonjlfphikm.jpg width=100 align=left border=0>

حقق لاعب التايكواندو التونسي أمان الله الطرابلسي أول ميدالية لتونس في بطولة الفجيرة باحرازه فضية لوزن أقل من 54 كلغ في صنف الأواسط.

وتأهل الطرابلسي إلى الدور نصف النهائي بفوزه على الكازاخستاني باخودير شابولاتوف قبل أن يخسر في النهائي أمام الأردني جعفر داود.

يذكر أن المنتخب التونسي للأواسط يشارك في كأس العرب وبطولة الفجيرة للتايكوندو في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 9 فيفري الجاري.