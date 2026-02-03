Babnet   Latest update 17:39 Tunis

بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو في صنف الأواسط: أمان الله الطرابلسي يمنح تونس أول ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69821fc8cd5933.92881482_gqeonjlfphikm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 17:16 قراءة: 0 د, 20 ث
      
حقق لاعب التايكواندو التونسي أمان الله الطرابلسي أول ميدالية لتونس في بطولة الفجيرة باحرازه فضية لوزن أقل من  54 كلغ في صنف الأواسط.
 وتأهل الطرابلسي إلى الدور نصف النهائي بفوزه على الكازاخستاني باخودير شابولاتوف قبل أن يخسر في النهائي أمام الأردني جعفر داود.
 يذكر أن المنتخب التونسي للأواسط يشارك في كأس العرب وبطولة الفجيرة للتايكوندو في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 9 فيفري الجاري.
