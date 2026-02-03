اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق الساحلية بسبب تزامن عمليات الصيانة السنوية لقنال مجردة-الوطن القبلي مع التقلبات المناخية

أشارت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ان الاضطرابات المسجلة في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الساحل تعود الى تزامن اشغال الصيانة السنوية لقنال مجردة-الوطن القبلي مع التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد يومي السبت 31 جانفي والاحد 01 فيفري 2026، والتي تميزت بتهاطل كميات هامة من الامطار.وأفادت الشركة،في بلاغ اليوم الثلاثاء، ان هذه الوضعية قد ادت الى ارتفاع عكارة المياه الخام مما استوجب الايقاف الوقتي لتشغيل محطات معالجة المياه المصفاة بخزانات الشركة وتسجيل اضطرابات في التوزيع خلافا لما كان مبرمجا.وأبرزت الشركة انه وللحد من هذه الاضطرابات ولتلافي العجز الحاصل، فقد قامت بتدعيم مواردها المائية عبر تعبئة مياه سد نبهانة بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 .واضافت ان عملية تعبئة القنوات ستتواصل لمدة 24 ساعة بما من شانه تحسين نسق التزود بالماء خاصة بالمناطق المرتفعة منها.