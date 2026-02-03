Babnet   Latest update 17:39 Tunis

اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق الساحلية بسبب تزامن عمليات الصيانة السنوية لقنال مجردة-الوطن القبلي مع التقلبات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/6/Innondation_Mjez_Elbab_04.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026 - 17:12
      
أشارت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ان الاضطرابات المسجلة في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق الساحل تعود الى تزامن اشغال الصيانة السنوية لقنال مجردة-الوطن القبلي مع التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد يومي السبت 31 جانفي والاحد 01 فيفري 2026، والتي تميزت بتهاطل كميات هامة من الامطار.

وأفادت الشركة،في بلاغ اليوم الثلاثاء، ان هذه الوضعية قد ادت الى ارتفاع عكارة المياه الخام مما استوجب الايقاف الوقتي لتشغيل محطات معالجة المياه المصفاة بخزانات الشركة وتسجيل اضطرابات في التوزيع خلافا لما كان مبرمجا.


وأبرزت الشركة انه وللحد من هذه الاضطرابات ولتلافي العجز الحاصل، فقد قامت بتدعيم مواردها المائية عبر تعبئة مياه سد نبهانة بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 .


واضافت ان عملية تعبئة القنوات ستتواصل لمدة 24 ساعة بما من شانه تحسين نسق التزود بالماء خاصة بالمناطق المرتفعة منها.
