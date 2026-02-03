بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: استكمال مباراة الجولة 19 بين مكارم المهدية ونادي ساقية الزيت الأربعاء
قرّرت الرابطة الوطنية لكرة اليد استكمال مباراة مكارم المهدية ونادي ساقية الزيت، المؤجَّلة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وذلك الأربعاء 4 فيفري انطلاقًا من الساعة 15:00 بقاعة رشاد خواجة بالمهدية.
وكانت المباراة قد توقفت بقرار من الحكم بعد دقائق قليلة من انطلاقها، بسبب عدم صلوحية أرضية القاعة.
الترتيب بعد الجولة 19| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
| ------- | -------------------- | -----: | --------: |
| 1 | النادي الإفريقي | 57 | 20 |
| 2 | الترجي الرياضي | 56 | 20 |
| 3 | النجم الساحلي | 49 | 20 |
| 4 | نادي ساقية الزيت | 44 | 19 |
| 5 | سبورتينغ المكنين | 40 | 20 |
| 6 | بعث بني خيار | 40 | 20 |
| 7 | نادي جمال | 40 | 20 |
| 8 | مكارم المهدية | 34 | 19 |
| 9 | نادي قصور الساف | 33 | 20 |
| 10 | الملعب التونسي | 31 | 20 |
| 11 | جمعية الحمامات | 30 | 20 |
| 12 | نسر طبلبة | 22 | 20 |
