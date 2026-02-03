البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج.... برنامج مباريات الجولة السادسة
تُجرى مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يوم السبت 7 فيفري 2026، وفق البرنامج التالي:
* قاعة حمّام سوسة – الساعة 15:00
النجم الساحلي × شبيبة المنازه
* قاعة عزيز ميلاد بالقيروان – الساعة 16:30
شبيبة القيروان × الاتحاد المنستيري
* قاعة بئر شلوف بنابل – الساعة 17:00
الملعب النابلي × النادي الإفريقي
وتندرج هذه المباريات ضمن منافسات مرحلة الحسم في سباق التتويج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
