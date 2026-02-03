البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف، يوم 2 فيفري الجاري ، في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي تنعقد بجنيف إلى غاية السابع من الشهر نفسه ، برئاسة استراليا وحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.وأكدت البعثة في البيان الذي ألقته، ووفق ما نشر على المنصة الإخباريّة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الثلاثاء ، دعم تونس للجهود التي تبذلها المنظمة في مجال إصلاح المنظومة الصحية العالمية وتطوير أساليب العمل وتعزيز الموارد مشدّدة ، في الآن نفسه ، على الأهمية التي توليها تونس لاستكمال صياغة ملحق اتفاق الجوائح الصحية والذي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد من أول الداعين إلى اعتماده.وذكر البيان بالجهود التي تبذلها تونس لدعم عمل المنظمة على غرار احتضان تونس للمنتدى العالمي حول الشراءات العمومية للمواد الصحية من 4 إلى 7 أفريل 2025 إضافة إلى استعدادها لتنظيم المؤتمر الدولي "الصحة الرقمية من أجل عدالة صحية" يومي 29 و30 افريل 2026.كما جددت البعثة انخراط تونس الكامل في مسار نقل تكنولوجيا الحمض الريبي للقاحات الذي انطلق ببروكسال، يوم 18 فيفري 2022، بمناسبة القمة الأفريقية الأوروبية.