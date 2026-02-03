Babnet   Latest update 14:43 Tunis

البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6981f6eb78ab74.49208937_nkolgqfmjeihp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 14:43 قراءة: 0 د, 51 ث
      
شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف، يوم 2 فيفري الجاري ، في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي تنعقد بجنيف إلى غاية السابع من الشهر نفسه ، برئاسة استراليا وحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت البعثة في البيان الذي ألقته، ووفق ما نشر على المنصة الإخباريّة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الثلاثاء ، دعم تونس للجهود التي تبذلها المنظمة في مجال إصلاح المنظومة الصحية العالمية وتطوير أساليب العمل وتعزيز الموارد مشدّدة ، في الآن نفسه ، على الأهمية التي توليها تونس لاستكمال صياغة ملحق اتفاق الجوائح الصحية والذي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد من أول الداعين إلى اعتماده.


وذكر البيان بالجهود التي تبذلها تونس لدعم عمل المنظمة على غرار احتضان تونس للمنتدى العالمي حول الشراءات العمومية للمواد الصحية من 4 إلى 7 أفريل 2025 إضافة إلى استعدادها لتنظيم المؤتمر الدولي "الصحة الرقمية من أجل عدالة صحية" يومي 29 و30 افريل 2026.


كما جددت البعثة انخراط تونس الكامل في مسار نقل تكنولوجيا الحمض الريبي للقاحات الذي انطلق ببروكسال، يوم 18 فيفري 2022، بمناسبة القمة الأفريقية الأوروبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323083

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:49
15:24
12:40
07:20
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-10
19°-13
20°-13
14°-10
  • Avoirs en devises 25425,1
  • (02/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38186 DT
  • (02/02)
  • 1 $ = 2,84409 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>