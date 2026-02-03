Babnet   Latest update 17:39 Tunis

مدينة العلوم تنظم تظاهرة اليوم العالمي لهندسة البناء يوم 7 فيفري 2026

Publié le Mardi 03 Février 2026 - 16:34
      
ينظم، نادي الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، تظاهرة اليوم العالمي لهندسة البناء، وذلك يوم 7 فيفري الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة.

ويهدف هذا الحدث الذي سيحضره عدد من الخبراء في المجال من تونس والجزائر والمغرب الى تعزيز الابتكار في الهندسة المدنية.


وتتمحور هذه التظاهرة حول الابتكار وتقنيات البناء المستدامة في مجال الهندسة المدنية وتطوير الكفاءات والمسارات المهنية للمهندس والابداع والتعاون بين المدارس وروح المنافسة من خلال الهاكاتون والمسابقة الدولية.


وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة حوالي 350 طالبا و50 محترفا من مختلف الجامعات والمدارس العليا في الهندسة والهندسة المعمارية.

ويتضمن البرنامج مسابقات علمية وعروض تقنية وجلسات تفاعلية لتبادل التجارب بين الطلبة والخبراء وتشجيع الحلول الابداعية لمواجهة تحديات القطاع.
