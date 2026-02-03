تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري

تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" تنظم دار الثقافة السليمانية بمدينة تونس العتيقة تظاهرة بعنوان "سينما المدينة" وذلك من 5 إلى 7 فيفري الحالي.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، عروض أفلام متبوعة بنقاشات (مساء)، إلى جانب ورشات تكوينية وندوات فكرية وحلقات نقاش (صباحا).وسيكون المشاركون على موعد صباح الخميس 5 فيفري مع حلقة نقاش حول "السينما كأداة وعي ومسؤولية"، ويخصص بعد الظهر لورشة تكوينية في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي (الصورة – الفكرة – الرسالة)، يليها بداية من الرابعة والنصف مساء عرض فيلم "نوار عشية" للمخرجة خديجة المكشر، مشفوعا بنقاش.وتقام أنشطة اليوم الثاني من التظاهرة (الجمعة 6 فيفري) تحت عنوان "الشاشة والتكنولوجيا" وسيكون الحاضرون على موعد مع ورشة تطبيقية في صناعة فيلم بالذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم فكرة وسيناريو وخلق شخصيات ومشاهد، وتحويل النص إلى فيديو، وصوت وموسيقى بالذكاء الاصطناعي، وهي ورشة "مبسّطة ومفتوحة للشباب" بحسب المنظمين. وستكون الورشة متبوعة بعروض أفلام مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على غرار فيلم "ليلي" لزبير الجلاصي الحائز مؤخرا على جائزة أفضل فيلم مولد بالذكاء الاصطناعي في الدورة الرابعة من قمة المليار متابع 2026 التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة.وتمت برمجة حلقة نقاش بعنوان "هل يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل السينما؟" يليها بعد الظهر عرض فيلم للأطفال بعنوان "خاتم عليسة" تأليف أحمد الأندلسي وإخراج محمد خليل البحري.أما اليوم الثالث والأخير من التظاهرة (يوم السبت 7 فيفري)، فسيكون تحت عنوان "سينما للجميع"، ويتولى خلاله المشاركون إنجاز أفلام قصيرة متنوعة (تقليدية / بالذكاء الاصطناعي/ هجينة) في الحصة الصباحية، ويخصص بعد الظهر (بداية من الرابعة والنصف) لعرض فيلم "باراسول" للمخرج هيفل بن يوسف، يليها عرض أفلام المشاركين وحلقة نقاش حول أهمية الأغاني والموسيقى في الأفلام والمسلسلات.ويسدل الستار على التظاهرة بعرض موسيقي لأغاني أفلام ومسلسلات تونسية، وتسليم شهادات للمشاركين في التظاهرة.