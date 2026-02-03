Babnet   Latest update 14:43 Tunis

تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" : دار الثقافة السليمانية تنظم تظاهرة "سينما المدينة" من 5 إلى 7 فيفري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6981c9bb45ffe3.50153340_qhfngejolkipm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 14:09 قراءة: 1 د, 25 ث
      
تحت شعار "السينما وعي، إبداع، وتكنولوجيا" تنظم دار الثقافة السليمانية بمدينة تونس العتيقة تظاهرة بعنوان "سينما المدينة" وذلك من 5 إلى 7 فيفري الحالي.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، عروض أفلام متبوعة بنقاشات (مساء)، إلى جانب ورشات تكوينية وندوات فكرية وحلقات نقاش (صباحا).


وسيكون المشاركون على موعد صباح الخميس 5 فيفري مع حلقة نقاش حول "السينما كأداة وعي ومسؤولية"، ويخصص بعد الظهر لورشة تكوينية في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي (الصورة – الفكرة – الرسالة)، يليها بداية من الرابعة والنصف مساء عرض فيلم "نوار عشية" للمخرجة خديجة المكشر، مشفوعا بنقاش.
وتقام أنشطة اليوم الثاني من التظاهرة (الجمعة 6 فيفري) تحت عنوان "الشاشة والتكنولوجيا" وسيكون الحاضرون على موعد مع ورشة تطبيقية في صناعة فيلم بالذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم فكرة وسيناريو وخلق شخصيات ومشاهد، وتحويل النص إلى فيديو، وصوت وموسيقى بالذكاء الاصطناعي، وهي ورشة "مبسّطة ومفتوحة للشباب" بحسب المنظمين. وستكون الورشة متبوعة بعروض أفلام مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على غرار فيلم "ليلي" لزبير الجلاصي الحائز مؤخرا على جائزة أفضل فيلم مولد بالذكاء الاصطناعي في الدورة الرابعة من قمة المليار متابع 2026 التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة.
وتمت برمجة حلقة نقاش بعنوان "هل يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل السينما؟" يليها بعد الظهر عرض فيلم للأطفال بعنوان "خاتم عليسة" تأليف أحمد الأندلسي وإخراج محمد خليل البحري.

أما اليوم الثالث والأخير من التظاهرة (يوم السبت 7 فيفري)، فسيكون تحت عنوان "سينما للجميع"، ويتولى خلاله المشاركون إنجاز أفلام قصيرة متنوعة (تقليدية / بالذكاء الاصطناعي/ هجينة) في الحصة الصباحية، ويخصص بعد الظهر (بداية من الرابعة والنصف) لعرض فيلم "باراسول" للمخرج هيفل بن يوسف، يليها عرض أفلام المشاركين وحلقة نقاش حول أهمية الأغاني والموسيقى في الأفلام والمسلسلات.
ويسدل الستار على التظاهرة بعرض موسيقي لأغاني أفلام ومسلسلات تونسية، وتسليم شهادات للمشاركين في التظاهرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323076

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:49
15:24
12:40
07:20
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-10
19°-13
20°-13
14°-10
  • Avoirs en devises 25425,1
  • (02/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38186 DT
  • (02/02)
  • 1 $ = 2,84409 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>