الغرفة الوطنية للمستشاريين الجبائيين تنظم ندوة علمية حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026 يوم 14 فيفري 2026

-تنظم الغرفة الوطنية للمستشاريين الجبائيين، ندوة علمية حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026 وذلك يوم السبت 14 فيفري الجاري، بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونسويأتي هذا القانون في إطار تجسيد الخيارات الكبرى للدولة التونسية للسنوات المقبلة مع التركيز على التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.ويتضمن البرنامج مداخلات يؤمنها مختصون وخبراء في القانون والجباية والمحاسبة حول الفوترة الالكترونية ومستجدات المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسساتيشار، الى أن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في تونس، هي هيكل مهني يمثل المستشارين الجبائيين وتهدف إلى تنظيم المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتها من الدخلاء وتعمل على تقديم النصح والإرشاد للمؤسسات وتمثيلها أمام الإدارات الجبائية والمحاكم