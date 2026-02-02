Babnet   Latest update 09:26 Tunis

بطولة فرنسا - علي العابدي يقود انتفاضة نيس ويضعه على طريق التعادل أمام بريست

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698053972ef148.05820432_fpolehqingjkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Février 2026 - 08:31 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أسهم المدافع الدولي التونسي علي العابدي بشكل حاسم في عودة نيس في النتيجة أمام ضيفه بريست بعدما كان متأخرا بهدفين دون مقابل إذ قلص الفارق في مرحلة أولى قبل أن ينجح فريقه في إدراك التعادل 2-2 في المباراة التي اقيمت امس الاحد لحساب الجولة العشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.
وبعد اسبقية بريست بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الاول بفضل رومان ديل كاستيو (15 من ركلة جزاء) وكاكوري دومبيا (23)، قاد العابدي انتفاضة نيس في الشوط بعدما ذلل الفارق بضربة راس (63) مسجلا هدفه الاول في بطولة هذا الموسم قبل ان ينتزع ايلي واحي التعادل (71).
ويحتل نيس المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بفارق نقطة خلف بريست صاحب المركز الثاني عشر ب23 نقطة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323013

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
انتهاء الليالي السود
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:48
15:23
12:40
07:21
05:52
انتهاء الليالي السود
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
16°-12
16°-9
17°-12
21°-13
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>