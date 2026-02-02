بطولة فرنسا - علي العابدي يقود انتفاضة نيس ويضعه على طريق التعادل أمام بريست

أسهم المدافع الدولي التونسي علي العابدي بشكل حاسم في عودة نيس في النتيجة أمام ضيفه بريست بعدما كان متأخرا بهدفين دون مقابل إذ قلص الفارق في مرحلة أولى قبل أن ينجح فريقه في إدراك التعادل 2-2 في المباراة التي اقيمت امس الاحد لحساب الجولة العشرين لبطولة فرنسا لكرة القدم.وبعد اسبقية بريست بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الاول بفضل رومان ديل كاستيو (15 من ركلة جزاء) وكاكوري دومبيا (23)، قاد العابدي انتفاضة نيس في الشوط بعدما ذلل الفارق بضربة راس (63) مسجلا هدفه الاول في بطولة هذا الموسم قبل ان ينتزع ايلي واحي التعادل (71).ويحتل نيس المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بفارق نقطة خلف بريست صاحب المركز الثاني عشر ب23 نقطة.