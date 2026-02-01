Babnet   Latest update 21:18 Tunis

بطولة انقلترا:سولانكي يقود توتنهام للتعادل 2-2 مع سيتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697fa37b2b0878.63079864_jfgeoqnpimlkh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 20:01
      
أهدر مانشستر سيتي تقدّمه بهدفين ليكتفي بالتعادل 2-2 أمام توتنهام هوتسبير، الذي عاد في النتيجة بفضل ثنائية دومينيك سولانكي، مانحًا أرسنال دفعة قوية في سباق التتويج بلقب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، في اللقاء الذي دار اليوم الأحد.

وسيطر سيتي على مجريات الشوط الأول، ونجح في التقدّم بهدفين حملا توقيع ريان شرقي وأنطوان سيمينيو، ليبدو في طريقه إلى تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى أربع نقاط، وسط صيحات استهجان أطلقتها جماهير توتنهام ضد لاعبيها مع نهاية الفترة الأولى.


غير أن ملامح المباراة تغيّرت تمامًا بعد الاستراحة، إذ قلّص سولانكي الفارق في الدقيقة 53 بتسجيله من مسافة قريبة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليُدرك التعادل في الدقيقة 70، إثر اندفاعه لمقابلة تمريرة عرضية من كونور جالاجر، حوّلها بكعبه إلى شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.


وبهذا التعادل، وهو الرابع لسيتي في آخر ست مباريات بالبطولة، يحتل الفريق السماوي المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، متأخرًا بست نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي كان قد فاز أمس السبت على ليدز يونايتد برباعية نظيفة.
