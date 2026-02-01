بطولة انقلترا:أستون فيلا يخسر أمام 10 من لاعبي برنتفورد

ألغى الحكم هدفا سجله الوافد ⁠الجديد تامي أبراهام في خسارة ⁠فريقه أستون فيلا 1-⁠صفر أمام ضيفه برنتفورد، الذي اضطر للعب أكثر من ‌نصف المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول كيفن شاده على بطاقة ‍حمراء مباشرة بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم ​اليوم الأحد.وسنحت لأبراهام، الذي قضى فترة إعارة في ‌فيلا خلال موسم 2018-2019 وانضم مجددا من بشيكطاش التركي في 26 جانفي المنقضي فرصة رائعة للتسجيل في الدقيقة 15، لكن كاويمهين كيليهر حارس مرمى برنتفورد ‌حافظ على هدوئه وأبعد الخطر.وطرد شاده في الدقيقة 42 بعد احتكاكه بماتي كاش ودهسه بحذائه، لكن دانغو أوتارا منح الضيوف التقدم في ‍الوقت بدل الضائع، عندما ⁠استغل ارتداد الكرة من محاولته الأولى للعب تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية العليا.وظن أبراهام أنه أدرك التعادل في بداية الشوط الثاني، لكن تبين بمراجعة ​حكم الفيديو المساعد ‌أن الكرة خرجت إلى رمية تماس في بداية الهجمة، ليلغى الهدف.وبهذا يظل ​أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، متأخرا بسبع نقاط خلف أرسنال ​المتصدر. ويحتل برنتفورد المركز السابع برصيد 36 نقطة.