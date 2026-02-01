بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي يفوز على منتخب الإمارات 93-77 ويتوّج باللقب

الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 72
15°
14°
الــرياح:
5.66 كم/س
11°
تونس
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
15°-11
18°-8
17°-11
17°-10
17°-12
- Avoirs en devises 25315,2
- (30/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,38188 DT
- (30/01)
- 1 $ = 2,83672 DT
- Solde Compte du Trésor (29/01) 1821,1 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (29/01) 27254 MDT
