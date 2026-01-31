وزير النقل يتابع نشاط المعهد الوطني للرصد الجوي

دعا وزير النقل خلال زيارة اداها الى المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى مزيد الحرص على التحلي باليقظة التامة وتوفير المعلومة بالدقة اللازمة وبالشكل الذي يضمن حسن توظيفها، مع تضييق المساحات الجغرافية حسب التأثيرات.وأوصى خلال هذه الزيارة التي تهدف الى الاطلاع على سير العمل خاصة في ظل التقلبات الجوية المنتظرة ، بإحكام التنسيق مع بقية الجهات المتدخلة لضمان الاستباقية والاستشراف والتدخل السريع والناجع.ويتابع الوزير الأنشطة التي تؤمنها مصالح التوقعات العامة والخاصة بالأنشطة البحرية وأنشطة الطيران و كيفية إعداد التوقعات بداية من الرصد الى التحليل ثم إعداد النشرات بما في ذلك التحذيرية وخريطة اليقظة الجوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة السبت.كما عاين الوزير مركز معالجة البيانات بمختلف تجهيزاته الاعلامية الحديثة بما في ذلك الحاسوب ذي الدقة العالية في مجال النمذجة العددية ومعالجة البيانات.