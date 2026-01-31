Babnet   Latest update 17:47 Tunis

بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي يعبر إلى الدور النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e2e49ead694.34825167_jlihmnekfpgoq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 31 Janvier 2026
      
تأهّل النادي الإفريقي إلى الدور النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة إثر فوزه، اليوم السبت، على نادي بيروت اللبناني بنتيجة 71 – 62.

وسيلاقي النادي الإفريقي غدًا الأحد في المباراة النهائية الفريق المتأهل من الدور نصف النهائي الثاني، الذي يجمع بين منتخب الإمارات والاتحاد الليبي.


وكان فريق باب الجديد قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه، أمس الجمعة، في الدور ربع النهائي على النصر الإماراتي بنتيجة 93 – 68.


وأنهى النادي الإفريقي الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية، محققًا ثلاثة انتصارات على كل من أهلي طرابلس الليبي (107 – 91)، والكرامة السوري (96 – 54)، وزامبوانغا الفلبيني (96 – 77)، مقابل هزيمة واحدة أمام بيروت اللبناني بعد التمديد 83 – 95 (الوقت الأصلي 80 – 80).
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
