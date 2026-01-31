كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد (الدور النهائي)... المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المصري 24–37

أنهىمشاركته في، التي احتضنتها رواندا من 21 إلى 31 جانفي الجاري، في، إثر هزيمته اليوم السبت في مباراة الدور النهائي أمامبنتيجةوكان الشوط الأول قد انتهى بتقدّم المنتخب المصري بنتيجة، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية ويؤمّن الفوز بفارق مريح.وبهذا التتويج القاري الرابع على التوالي، رفع المنتخب المصري رصيده إلى، ليتساوى مع المنتخب التونسي في عدد التتويجات القارية.وكانقد أحرز، إثر فوزه في وقت سابق علىبنتيجة، في المباراة الترتيبية من أجل المركزين الثالث والرابع.