كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد (الدور النهائي)... المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره المصري 24–37
أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في كأس إفريقيا للأمم، التي احتضنتها رواندا من 21 إلى 31 جانفي الجاري، في المركز الثاني، إثر هزيمته اليوم السبت في مباراة الدور النهائي أمام المنتخب المصري بنتيجة 24–37.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدّم المنتخب المصري بنتيجة 17–10، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الثانية ويؤمّن الفوز بفارق مريح.
وبهذا التتويج القاري الرابع على التوالي، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 10 ألقاب، ليتساوى مع المنتخب التونسي في عدد التتويجات القارية.
وكان منتخب الرأس الأخضر قد أحرز المركز الثالث، إثر فوزه في وقت سابق على المنتخب الجزائري بنتيجة 29–23، في المباراة الترتيبية من أجل المركزين الثالث والرابع.
