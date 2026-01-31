بطولة الرابطة الأولى ...النادي الإفريقي يرتقي مؤقتًا إلى الصدارة وشبيبة القيروان تتنفس الصعداء
تمكّن النادي الإفريقي من الارتقاء مؤقتًا إلى صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إثر فوزه مساء اليوم السبت على النادي البنزرتي بملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة 1-0، في لقاء الدفعة الأولى من منافسات الجولة التاسعة عشرة، التي شهدت أيضًا تنفّس شبيبة القيروان الصعداء بعد انتصاره على الأولمبي الباجي بملعب حمدة العواني بالقيروان 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الجوار بين اتحاد بن قردان والترجي الجرجيسي.
وحقّق النادي الإفريقي الأهمّ بمناسبة استضافته للنادي البنزرتي، وذلك بتحقيق فوز بدا منطقيًا باعتبار تباين موازين القوى بين الفريقين، حيث لاح فريق باب الجديد أكثر عزيمة وإرادة للخروج بنقاط المباراة، وفرض سيطرة ميدانية واضحة تُوّجت بهدف الهداف فراس شواط في الدقيقة 51.
وعجز أبناء المدرب شهاب الليلي عن ردّ الفعل، حيث كان الأداء الهجومي ضعيفًا وغابت الفرص الجدية للتهديف في ظل العشوائية التي وسمت عملية البناء الهجومي لفريق عاصمة الجلاء، بل كان النادي الإفريقي قريبًا من مضاعفة النتيجة حين تحصّل شواط على ضربة جزاء في الدقيقة 82، غير أنه أهدرها.
ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 41 نقطة، مرتقيًا بصفة مؤقتة إلى صدارة الترتيب في انتظار إجراء لقاء الترجي الرياضي (40 نقطة) ومستقبل سليمان الذي تأجّل بسبب الالتزامات القارية لشيخ الأندية التونسية.
في المقابل، تجمّد رصيد النادي البنزرتي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتًا، في انتظار استكمال مباريات الجولة.
شبيبة القيروان يتنفس الصعداءوتنفّس شبيبة القيروان الصعداء بمناسبة استضافته للأولمبي الباجي على أرضية ملعب حمدة العواني، في مباراة كانت تعني الكثير لأبناء المدرب لوكا إيمال، بالنظر إلى وضعية فريق عاصمة الأغالبة في جدول الترتيب العام، والتي كانت تستوجب تحقيق النقاط الثلاث لتحسين الوضعية في انتظار بقية جولات البطولة.
ويدين شبيبة القيروان في هذا الانتصار إلى لاعب جمهورية إفريقيا الوسطى مونجيد رمضان الذي سجّل هدف الفوز في الدقيقة 15.
ورفع فريق عاصمة الأغالبة رصيده إلى 17 نقطة، مرتقيًا إلى المركز الثالث عشر، في حين تلوح وضعية الأولمبي الباجي صعبة باحتلاله مؤقتًا المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.
تعادل سلبي في بن قردانواقتسم اتحاد بن قردان والترجي الجرجيسي نقاط المباراة التي جمعتهما، حيث بدا الحوار متوازنًا إلى أبعد الحدود، وصامت الشباك رغم المحاولات المتاحة للفريقين.
ورفع الترجي الجرجيسي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز الثامن مؤقتًا برصيد 24 نقطة.
وتُستكمل الدفعة الثانية من الجولة التاسعة عشرة غدًا الأحد، على أن يقع تحديد موعد مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي لاحقًا.
السبت 31 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي 1 — فراس شواط (51)
النادي البنزرتي 0
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 1 — مونجيد رمضان (15)
الأولمبي الباجي 0
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 0
الترجي الجرجيسي 0
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| الملعب التونسي | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 19 | 12 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 |
| نجم المتلوي | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 |
| النجم الساحلي | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 |
| مستقبل المرسى | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 17 |
| النادي البنزرتي | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 |
| شبيبة العمران | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 20 |
| شبيبة القيروان | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 11 | 29 |
| الأولمبي الباجي | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 28 |
| مستقبل سليمان | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 18 |
| مستقبل قابس | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 24 |
الأحد 1 فيفري 2026 – برنامج المبارياتملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – النادي الصفاقسي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: حمزة جعيد
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – مستقبل المرسى
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: أمير العيادي
ملعب قابس
مستقبل قابس – النجم الساحلي
الحكم: وليد المنصري
حكم الفار: مجدي بلاغة
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – الملعب التونسي
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: هيثم قيراط
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي بسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
