بطولة الرابطة الأولى ...النادي الإفريقي يرتقي مؤقتًا إلى الصدارة وشبيبة القيروان تتنفس الصعداء

السبت 31 جانفي 2026



الأحد 1 فيفري 2026 – برنامج المباريات



تمكّنمن الارتقاء مؤقتًا إلى صدارة ترتيبإثر فوزه مساء اليوم السبت علىبملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة، في لقاء الدفعة الأولى من منافسات الجولة التاسعة عشرة، التي شهدت أيضًا تنفّسالصعداء بعد انتصاره علىبملعب حمدة العواني بالقيروان، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الجوار بينوحقّقالأهمّ بمناسبة استضافته للنادي البنزرتي، وذلك بتحقيق فوز بدا منطقيًا باعتبار تباين موازين القوى بين الفريقين، حيث لاح فريق باب الجديد أكثر عزيمة وإرادة للخروج بنقاط المباراة، وفرض سيطرة ميدانية واضحة تُوّجت بهدف الهداففي الدقيقةوعجز أبناء المدربعن ردّ الفعل، حيث كان الأداء الهجومي ضعيفًا وغابت الفرص الجدية للتهديف في ظل العشوائية التي وسمت عملية البناء الهجومي لفريق عاصمة الجلاء، بل كان النادي الإفريقي قريبًا من مضاعفة النتيجة حين تحصّل شواط على ضربة جزاء في الدقيقة، غير أنه أهدرها.ورفعرصيده إلى، مرتقيًا بصفة مؤقتة إلى صدارة الترتيب في انتظار إجراء لقاء(40 نقطة) والذي تأجّل بسبب الالتزامات القارية لشيخ الأندية التونسية.في المقابل، تجمّد رصيدعندفي المركز الحادي عشر مؤقتًا، في انتظار استكمال مباريات الجولة.وتنفّسالصعداء بمناسبة استضافته للأولمبي الباجي على أرضية ملعب حمدة العواني، في مباراة كانت تعني الكثير لأبناء المدرب، بالنظر إلى وضعية فريق عاصمة الأغالبة في جدول الترتيب العام، والتي كانت تستوجب تحقيق النقاط الثلاث لتحسين الوضعية في انتظار بقية جولات البطولة.ويدين شبيبة القيروان في هذا الانتصار إلى لاعب جمهورية إفريقيا الوسطىالذي سجّل هدف الفوز في الدقيقةورفع فريق عاصمة الأغالبة رصيده إلى، مرتقيًا إلى المركز الثالث عشر، في حين تلوح وضعيةصعبة باحتلاله مؤقتًا المركز الرابع عشر برصيدواقتسمنقاط المباراة التي جمعتهما، حيث بدا الحوار متوازنًا إلى أبعد الحدود، وصامت الشباك رغم المحاولات المتاحة للفريقين.ورفع الترجي الجرجيسي رصيده إلىفي المركز السادس مؤقتًا، بينما يحتل اتحاد بن قردان المركز الثامن مؤقتًا برصيدوتُستكمل الدفعة الثانية من الجولة التاسعة عشرة غدًا الأحد، على أن يقع تحديد موعد مباراةلاحقًا.النادي الإفريقي— فراس شواط (51)النادي البنزرتيشبيبة القيروان— مونجيد رمضان (15)الأولمبي الباجياتحاد بن قردانالترجي الجرجيسي| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || النادي الإفريقي | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 || الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 || الملعب التونسي | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 4 || النادي الصفاقسي | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 || الاتحاد المنستيري | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 19 | 12 || الترجي الجرجيسي | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 || نجم المتلوي | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 || اتحاد بن قردان | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 || النجم الساحلي | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 || مستقبل المرسى | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 17 || النادي البنزرتي | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 || شبيبة العمران | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 20 || شبيبة القيروان | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 11 | 29 || الأولمبي الباجي | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 28 || مستقبل سليمان | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 18 || مستقبل قابس | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 24 |شبيبة العمران – النادي الصفاقسيالحكم: محرز المالكيحكم الفار: حمزة جعيدالاتحاد المنستيري – مستقبل المرسىالحكم: هيثم الطرابلسيحكم الفار: أمير العياديمستقبل قابس – النجم الساحليالحكم: وليد المنصريحكم الفار: مجدي بلاغةنجم المتلوي – الملعب التونسيالحكم: فرج عبد اللاويحكم الفار: هيثم قيراطتم تأجيل مباراة مستقبل سليمان والترجي الرياضي بسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.