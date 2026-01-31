استثمار: الشركة الصينية مايك بيوتي إينوفيشن تفتتح فرعها بالقطب التكنولوجي بالمنستير

أعلنت وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، السبت، أن الشركة الصينية "MYC Beauty Innovation" المتخصصة في تصميم وتصنيع عبوات مستحضرات التجميل المبتكرة والوظيفية، قامت يوم 28 جانفي 2026 بتدشين فرعها التونسي "MYC Tunisia" بالقطب التكنولوجي بالمنستير.ويُقدَّر هذا الإستثمار الإستراتيجي بنحو 5 ملايين أورو، ومن المنتظر أن يوفّر فرص عمل لفائدة حوالي 350 شخصا.ومع جاهزية وحدتين صناعيتين للدخول حيز الإستغلال، إلى جانب بناء وحدة ثالثة حاليا، يتوقّع أن يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات ما لا يقل عن 11 مليون أورو.وتخصّص الوحدات الصناعية الجديدة لإنتاج وتغليف منتجات التجميل وشبه الصيدلانية عالية الجودة.وتمتد هذه الوحدات على مساحات تبلغ 2344 م² و4580 م² و2844 م²، مع آفاق واعدة للتوسع على المدى المتوسط.ويرتكز استقرار شركة " MYC" في تونس على اعتماد تكنولوجيا متطورة مع الإلتزام التام بحماية البيئة، من خلال توفير حلول تغليف مستديمة ومجددة.ويظهر المشروع المشترك بين شركاء إيطاليين وصينيين، وفق بلاغ صادر، السبت، عن وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، متانة التعاون الدولي، والمساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية والتكنولوجية في تونس.ولا تقتصر هذه المبادرة على دعم مكانة تونس كمنصة للتعاون الصناعي فحسب، بل تفتح أيضا آفاقا جديدة لإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات الناشطة في هذا القطاع على مستوى البلاد.وشهدت الشركة الصينية " MYC Beauty Innovation" منذ تأسيسها سنة 2012 نموا لافتا، إذ تمتلك وحدات إنتاج في كل من الصين وإيطاليا، إضافة إلى حضور تجاري في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.وتعمل الشركة على تطوير حلول تغليف ومنتجات مخصّصة تتماشى مع توجهات السوق العالمية.