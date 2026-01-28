النادي الافريقي يتعاقد مع اللاعب البوركيني كانتي الى غاية جوان 2029
اعلن النادي الافريقي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع اللاعب الدولي البوركيني البالغ من العمر 19 سنة الا فرانك الان كانتي الى غاية جوان 2029.
ويشغل هذا اللاعب خطة متوسط ميدان.
كما افاد فريق باب الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بفسخ العقد الذي يربطه بالللاعب الغاني محمد شاوكان بالتراضي بين الطرفين.
