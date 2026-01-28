Babnet   Latest update 23:11 Tunis

النادي الافريقي يتعاقد مع اللاعب البوركيني كانتي الى غاية جوان 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a7e02b57a89.78838623_jhominlgefkqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 22:22 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن النادي الافريقي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع اللاعب الدولي البوركيني البالغ من العمر 19 سنة الا فرانك الان كانتي الى غاية جوان 2029.
ويشغل هذا اللاعب خطة متوسط ميدان.
كما افاد فريق باب الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بفسخ العقد الذي يربطه بالللاعب الغاني محمد شاوكان بالتراضي بين الطرفين.
