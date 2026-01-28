النادي الافريقي يتعاقد مع اللاعب البوركيني كانتي الى غاية جوان 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a7e02b57a89.78838623_jhominlgefkqp.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الافريقي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع اللاعب الدولي البوركيني البالغ من العمر 19 سنة الا فرانك الان كانتي الى غاية جوان 2029.

ويشغل هذا اللاعب خطة متوسط ميدان.

كما افاد فريق باب الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بفسخ العقد الذي يربطه بالللاعب الغاني محمد شاوكان بالتراضي بين الطرفين.