الحماية المدنيّة توصي باتباع إجراءات وقائيّة بعد تحذيرات من هبوب رياح قويّة مساء اليوم الأربعاء

تبعا لتحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي بهبوب رياح قوية نسبيا مساء اليوم الأربعاء، أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية في بلاغ له بتجنب الأشجار والمنصات العالية وأعمدة الإنارة والكهرباء والابتعاد عنها والبقاء في الأماكن المغلقة وتفادي الخروج إلا للضرورة وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام للوقاية من تطاير الأجسام.كما أوصت باتباع إجراءات وقائية على غرار تثبيت الأشياء الخارجية والأجسام مثل الأواني والمزهريات واللافتات المعرضة للسقوط والتي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تجرف بفعل الرياح، ومتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.ودعت المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على السلامة العامة، بالإضافة إلى التوصية بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث يمكن أن تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.ولفتت الانتباه إلى ضرورة متابعة التطورات الجوية والبقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام واتباع توصيات الجهات المختصة.وذكّرت بأنه يمكن في حالة الطوارئ الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198.ولاحظ الديوان الوطني للحماية المدنية أن المعهد الوطني للرصد الجوي حذّر من تقلبات مناخية منتظرة بداية من مساء اليوم الاربعاء وهبوب رياح قوية نسبيا تتراوح سرعتها بين 50 و 80 كم/س وتكون قوية جدّاحيث تصل الى 100كم/س في شكل هبات مع نزول امطار رعدية و احيانا غزيرة بأقصى الشمال.