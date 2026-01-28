Babnet   Latest update 15:50 Tunis

وزير الشؤون الدينية يؤكد على ضرورة الصيانة الدورية لدور العبادة وتكثيف النشاط الديني في شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ce3bf33eba54.64388752_phoqnefmijlkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 14:43 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكد وزير الشؤون الدينية ، احمد البوهالي، على أهمية الصيانة الدورية لدور العبادة وتكثيف النشاط الديني والاجتماعي بمناسبة شهر رمضان، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمسؤولين جهويين في زيارة له إلى المهدية.

وافتتح الوزير، خلال هذه الزيارة بدار الثقافة بالمهدية، ندوة علمية تحمل عنوان "أخلاق الصائم من عبادة الجسد إلى تزكية النفس"، حاضر خلالها عدد من الأساتذة المختصين حول أهمية شهر الصيام في التربية على السلوك النافع للفرد والمجتمع وضرورة البناء عليها لضمان سلامة وصلاح المجموعة.


كما أشرف، على إعادة فتح جامع "الهداية" بمنطقة ساقية الخادم بمعتمدية سيدي علوان وذلك بعد أن تمت إعادة تهيئته من قبل وزارة الشؤون الدينية.


وشملت الزيارة جامعي "خالد بن الوليد" بالخوالدية بمعتمدية الجم وجامع "التوبة" بحي ابن خلدون بمعتمدية السواسي، الذان استكملت أشغالهما في انتظار ترسيمهما وفتحهما للمصلين خلال شهر رمضان.

وتضمنت، أيضا، كلا من كتاب جامع "أسد بن الفرات" بمدينة السواسي وأشغال بناء جامع "الفتح" بمعتمدية الجم.
