نابل: إجراءات استعجالية للتوقي من مخاطر الأضرار التي لحقت بالواجهة البحرية لنزل خليج الشمس الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة

الحقت الامطار الأخيرة وهيجان البحر وما رافقه من امواج عاتية اضرارا هامة بالواجهة البحرية لنزل خليج الشمس بالحمامات الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة وتشرف عليه مؤسسة "سوتي تور".وكانت وضعية النزل محل متابعة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والسلط المحلية بالحمامات التي عقدت عشية الاثنين اجتماعا بحضور المصالح المعنية وخاصة الحماية المدنية للنظر في وضعية المؤسسة وما يمكن اتخاذه من إجراءات استعجالية للتوقي من مخاطر الأجزاء المتضررة على الأشخاص ورواد الشاطئ بالمنطقة.وأفاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة محسن مصدق وكالة "وات" انه تقرر في هذا الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية من ابرزها تركيز سياج واق من الألومنيوم حول المناطق المتضررة من جهة الشاطئ وهدم الأجزاء التي لا يمكن إعادة استغلالها مع إزالة كل الأنقاض المتاتية من الهدم او التي تسببت فيها الأمواج الأخيرة مبرزا انه سيتم في ذات الاطار التدخل الفني لاصلاح بعض الأجزاء القابلة لاعادة الاستغلال بالنزل وتقويتها بجدران واقية بالخرسانة المسلحة لتفادي هدمها وإعادة توظيفها "في اطار مشروع "سوتي تور" لاعادة تجديد بنايات النزل وإعادة تهيئته والمتوقع انطلاقته خلال هذه السنة" على حد تقديره.اما بالخصوص وضعية المؤسسات الشبابية والرياضية بعد التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية نابل خلال الأسبوع الأخير وخاصة معتمدية سليمان أوضح المندوب الجهوي للشباب والرياضة ان دار الشباب بسليمان تضررت كليا بسبب الفيضانات بعد ارتفاع منسوب المياه بالاودية وبالشوارع والطرقات والتي غمرت مختلف مكونات دار الشباب ووصلت بها المياه الى ارتفاع متر ونصف.وأشار في ذات السياق الى ان اغلب الفضاءات الشبابية والرياضية (ملاعب وقاعات) بالجهة لم تسجل اضرارا كبيرة "ما عدا تسجيل بعض الاضرار ب7 مؤسسات شبابية تمثلت في تسرب المياه من الاسقف بدار الشباب بني خلاد والمركب الشبابي ودار الشباب زاوية الجديد ودار الشباب بني خيار ودار الشباب بني خيار نيانو ودار الشباب الصمعة ودار الشباب ازمور .كما تم تسجيل اضرار مست تجهيزات الاضاءة بالملاعب الرياضية بازمور والهوارية.واكد انه سيتم التدخل العاجل لصيانة المؤسسات المتضررة والتوقي من أي مخاطر قد تصيب رواد المؤسسات الشبابية والعاملين بها او قد تتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالبنية الأساسية للمؤسسة مبرزا ان مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة قد اعدت بعد تقريرا شاملا حول وضعية المؤسسات الشبابية والرياضية والاضرار التي لحقت البعض منها في انتظار إقرار برنامج شامل للتدخلات لفترة ما بعد التقلبات الجوية.وقال في ذات السياق " ابرزت تقارير المتابعة لوضعية المؤسسات الشبابية والرياضية بالجهة الى الخوف والفزع الا بالنسبة لدار الشباب بسليمان والتي هي اليوم خارج الخدمة بعد ما لحقها من اضرار بليغة بعد ان غمرت المياه الفضاء الخارجي والداخلي للمؤسسة وتصدع حائط بالفضاء الترفيهي وتسجيل تشققات بسور الفضاء الخارجي وتلف الأرضية بفضآتها التنشيطية والرياضية وتلف تجهيزاتها بالمخزن الذي غمرته المياه كليا.