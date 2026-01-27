Babnet   Latest update 16:39 Tunis

وزارة الفلاحة تعلن عن اضطراب في توزيع مياه الشرب بعدد من معتمديات ولايات الوطن القبلي والساحل وصفاقس

من المنتظر ان يتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم 30 جانفي 2026 بعدد من معتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس  ليُستأنف التزويد بصفة عادية بداية من يوم 12 فيفري 2026، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وارجعت الوزارة هذا الاضطراب الى التوقيف الفني لقنال مجردة-الوطن القبلي الشريان الرئيسي لتزويد ولايات الوطن القبلي والساحل وشمال ولاية صفاقس بالماء الصالح للشرب.

وأوضحت انها ستقوم بأعمال الصيانة الدورية لقنال مجردة -الوطن القبلي ومختلف منشآت نقل وتحويل وضخ المياه الراجعة لها بالنظر وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 11 فيفري 2026 .
ولتأمين تزويد كل المرافق الحيوية خلال الفترة النهارية، سيتم اللجوء لقطع الماء خلال الفترة الليلية من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا بهدف تعبئة الخزانات.
ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة الأشغال.

ومن المتوقع ان تسجل الاضطرابات في توزيع مياه الشرب بالمناطق التالية:
*بالنسبة لولاية نابل: معتمديات بني خلاد، منزل بوزلفة، قربة، منزل تميم وقليبية انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
*بالنسبة لولاية سوسة: معتمديات الرياض والقلعة الصغرى ومساكن والقصيبة والزاوية والثريات وأكودة انطلاقا من الساعة منتصف النهار.
*بالنسبة لولاية المنستير: معتمديات جمال والوردانين وزرمدين وقصر هلال والمكنين والبقالطة وقصيبة المديوني وبنان انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر.
*بالنسبة لولاية المهدية: معتمديات قصور الساف، سيدي علوان، ملولش، شربان وهبيرة والمناطق العليا لمدينة المهدية انطلاقا من الساعة منتصف النهار.
*بالنسبة لولاية صفاقس: معتمديات الحنشة وجبنيانة والعامرة والمناطق العليا من معتمدية ساقية الزيت ومنطقة مركز كمون من معتمدية منزل شاكر انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.
