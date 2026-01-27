الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأثاث والديكور من 30 جانفي إلى 08 فيفري 2026 بسوسة

وتسجل هذه الدورة مشاركة المهنيين المختصين في مجال التزويق والديكور وعدة اكسسوارات يتم استعمالها في المنزل.ويشكل معرض الأثاث والديكور بسوسة أكبر معرض مختص في الديكور في الوسط والساحل ومن أبرز المواعيد السنوية الذي ينتظرها الزوار، حيث يجمع أهم العارضين والمتخصصين في عالم الأثاث والديكور والتوجهات الجديدة في المجال لسنة 2026، وفضاءات التسوق المتنوعة من جهة أخرى.وسيتم بمناسبة هذه الدورة الجديدة تخصيص فضاءات خاصة بالأثاث والديكور والمفروشات وأواني الخزف الصيني (البورسلان) إلى جانب الفخار والصناعات النحاسية واكسسوارات.كما سيتم تخصيص فضاءات لعرض منتوجات الزربية والصناعات التقليدية و التجهيزات المنزلية ومستلزمات الحياة اليومية ومنتجات التجميل والصناعات الطبيعية والحرفية وسيكون المعرض مفتوح يوميا من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 19:00 مساء.وينتظر أن يوفر المعرض فرصة استثنائية للزائرين للتسوّق والتعرّف على أحدث تصاميم الأثاث والديكور وتشكيلات البورسلان والاستفادة من عروض ترويجية وتخفيضات حصرية.