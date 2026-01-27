Babnet   Latest update 13:45 Tunis

الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأثاث والديكور من 30 جانفي إلى 08 فيفري 2026 بسوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978a1f265f4e1.40149930_mhqoifgpnklej.jpg width=100 align=left border=0>
يحتضن، معرض سوسة الدولي، الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأثاث والديكور من 30 جانفي إلى 08 فيفري 2026.

وتسجل هذه الدورة مشاركة المهنيين المختصين في مجال التزويق والديكور وعدة اكسسوارات يتم استعمالها في المنزل.


ويشكل معرض الأثاث والديكور بسوسة أكبر معرض مختص في الديكور في الوسط والساحل ومن أبرز المواعيد السنوية الذي ينتظرها الزوار، حيث يجمع أهم العارضين والمتخصصين في عالم الأثاث والديكور والتوجهات الجديدة في المجال لسنة 2026، وفضاءات التسوق المتنوعة من جهة أخرى.


وسيتم بمناسبة هذه الدورة الجديدة تخصيص فضاءات خاصة بالأثاث والديكور والمفروشات وأواني الخزف الصيني (البورسلان) إلى جانب الفخار والصناعات النحاسية واكسسوارات.

كما سيتم تخصيص فضاءات لعرض منتوجات الزربية والصناعات التقليدية و التجهيزات المنزلية ومستلزمات الحياة اليومية ومنتجات التجميل والصناعات الطبيعية والحرفية وسيكون المعرض مفتوح يوميا من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 19:00 مساء.

وينتظر أن يوفر المعرض فرصة استثنائية للزائرين للتسوّق والتعرّف على أحدث تصاميم الأثاث والديكور وتشكيلات البورسلان والاستفادة من عروض ترويجية وتخفيضات حصرية.
