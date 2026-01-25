السوق التونسية استوعبت خلال سنة 2025 أكثر من 93 ألف سيارة مع تطوّر لافت لبيع السيارات الشعبية

العلامات الآسيوية في الصدارة



السيارات التجارية



انتعاشة لافتة للسيارات الشعبية



ضعف الإقبال على السيارات الكهربائية



بلغ عدد السيارات التي تمّ ترويجها فيخلال كامل سنةنحو، مقابلخلال سنة، بما يؤكّدبمختلف أنواعها وأصنافها.وبيّنت البيانات الإحصائية الصادرة عنالتابعة لـأنّ عدد السيارات المروّجة خلال سنة 2025 انقسم إلى:روّجها وكلاء البيع المعتمدون، مقابلسنة 2024، بزيادة بلغتبيعت عبر، مقابلخلال سنة 2024، مسجّلةويُقصد بالسوق الموازية، في هذا السياق، نشاط بيع السيارات خارج الأطر التقليدية، مثل محلات بيع السيارات الجديدة في إطار استثمار خاص، وأسواق السيارات المستعملة، إضافة إلى السيارات المورّدة في إطارعند عودتهم النهائية (FCR).وأفاد المصدر ذاته بأنّمن إجمالي مبيعات السيارات ارتفعت منإلىتُظهر الإحصائيات المتوفّرةعلى المشهد العام لبيع السيارات عبر الوكلاء المعتمدين، حيث لم تسجّل المراتب السبع الأولى سوىوفي ما يتعلّق بتوزيع المبيعات حسب العلامات التجارية:* تصدّرتالترتيب ببيعخلال سنة 2025، مقابلسنة 2024، بنموّ بلغ* وجاءتفي المرتبة الثانية ببيع، مقابلسنة 2024.* وحلّتفي المرتبة الثالثة ببيع، مقابلخلال سنة 2024، مسجّلةسجّل قطاعبدوره تطوّرًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد العربات المروّجة خلال سنة 2025 حوالي، مقابلسنة 2024، بزيادة قدرهاوعلى خلاف الترتيب العام الذي تهيمن عليه العلامات الآسيوية، تميّز قطاع السيارات التجارية، التي احتلّتبعد سنوات من الركود النسبي، تُظهر أرقام سنة 2025، حيث قام وكلاء البيع المعتمدون ببيع، مقابلخلال سنة 2024.ويُعدّ هذا الرقم، إذ تمّ لأول مرة تقريبًا تجاوز عتبةفي السوق التونسية.وقد تولّىترويج هذا الصنف من السيارات، وتصدّرتالقائمة ببيع، مقابلفقط سنة 2024.أما الأسعار، فتراوحت بينكحدّ أدنى وكحدّ أقصى.كشفت المعطيات المتوفّرة أنّفي تونس خلال سنة 2025 بقي، إذ لم يتجاوز عدد السيارات المبيعة، رغم الإقبال المتزايد عالميًا على هذا الصنف.واستحوذتعلى النصيب الأوفر من هذه المبيعات، بترويجخلال السنة الماضية.ويُعزى ضعف الإقبال أساسًا إلى، التي يتراوح أدناها بين، وقد يتجاوز أقصاها، وهو ما يجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من التونسيين.ويُذكر أنّ الحكومة كانت قد أقرّت، ضمن، إجراءات جبائية شملت التخفيض في الأداء على القيمة المضافة ومراجعة معلوم الاستهلاك، غير أنّ هذه الإجراءات لم تكن كافية، ما دفع إلى إدراج، بهدف