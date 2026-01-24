اتحاد بن قردان يعزز صفوفه بالمهاجم زين الدين كادة

أعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان أمس الجمعة عن تعزيز صفوفه بالمهاجم زين الدين كادة، قادما في شكل اعارة من الترجي الرياضي الى غاية نهاية الموسم الجاري.وكان كادة (20 سنة) قد انهى فترة اعارته الى الشبيبة الرياضية القيروانية بعد ان انتقل الى فريق عاصمة الاغالبة بداية الموسم الحالي، حيث خاض 12 مباراة في مرحلة الذهاب مكتفيا بتسجيل هدف وحيد كان في مرمى مستقبل قابس لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.ويحتل فريق "الفرسان" المركز التاسع في الترتيب العام للبطولة برصيد 22 نقطة، اثر انتصاره امس الجمعة على مستقبل المرسى بهدف لصفر.ويتحول أبناء المدرب كريم دلهوم يوم الاربعاء القادم الى سوسة لملاقاة النجم الرياضي الساحلي لحساب الجولة الثامنة عشرة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.