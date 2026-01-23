Babnet   Latest update 21:16 Tunis

تراجع عدد مسافري الخطوط التونسية خلال سنة 2025 بنسبة 5 بالمائة

Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 20:53
      
سجّل الخطوط التونسية تراجعًا في عدد المسافرين خلال سنة 2025 بنسبة 5 بالمائة، إذ بلغ إجمالي الركاب مليونين و486 ألفًا و888 مسافرًا، وذلك رغم تراجع عرض المقاعد المتاحة للكيلومتر بنسبة 8 بالمائة، وفق مؤشرات نشاط الشركة المنشورة على موقع بورصة تونس.

وأظهرت بيانات الناقلة الجوية تحسّن نسبة الامتلاء بـ 3 نقاط لتصل إلى 76.1 بالمائة، مقارنة بـ 73.1 بالمائة خلال سنة 2024.


كما ارتفعت نسبة التعبئة خلال سنة 2025 بـ 2.4 نقطة لتبلغ 66.3 بالمائة مقابل 63.9 بالمائة في سنة 2024.


وبلغت عائدات الشركة الوطنية خلال السنة المنقضية 1627 مليون دينار، توزعت بين:

* 1563 مليون دينار للرحلات المنتظمة والإضافية
* 26 مليون دينار للرحلات غير المنتظمة والحج
* 38 مليون دينار لنشاط البريد والشحن

وسجّلت الخطوط التونسية تراجعًا في حصتها السوقية لتبلغ 20 بالمائة مقابل 22 بالمائة قبل سنة، في المقابل تم تسجيل زيادة في نقل البضائع والبريد بنسبة 8 بالمائة، أي ما يعادل 5500 طن، مقارنة بسنة 2024.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322443

