جلسة عمل تبحث سبل تطوير أداء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة

شكّلت متابعة تنفيذ أهداف مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة خلال السنة الماضية، ومناقشة الأهداف المبرمجة لسنة 2026، إلى جانب استعراض مقترحات حوكمة نشاط المصالح الجهوية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، محور جلسة عمل عقدها أمس وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، بحضور المدير العام للوكالة حاتم دحمان، والمدير العام المساعد، وعدد من المديرين المركزيين.وشدّد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة بلورة المقترحات المتعلقة بتحسين خدمات مصالح التشغيل المركزية والجهوية في شكل جذاذات عمل قابلة للتنفيذ، والرفع من كفاءة العاملين بهذه المصالح لمواكبة التطورات المتسارعة لسوق الشغل على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب تحديث أدوات ومناهج التوجيه والمرافقة لمختلف فئات الباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة.كما دعا وزير التشغيل والتكوين المهني إلى مزيد حوكمة متابعة الأداء وتطوير أساليب التقييم، ووضع مؤشرات موضوعية وعلمية قابلة للقياس، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الوطنية والإقليمية والجهوية والمحلية، وتتناغم مع سياسة الدولة في مجال التشغيل، فضلاً عن الانطلاق في رقمنة التصرف الإداري والمالي وتوحيده بكافة الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة.وطالب الوزير بتكثيف اللقاءات الدورية بين المصالح المركزية والجهوية للوكالة، والإنصات إلى مشاغل الإطارات والأعوان، والعمل على تطوير وسائل العمل وتعصيرها ورقمنتها بما يستجيب لتطلعات الباحثين عن شغل والباعثين والمؤسسات الاقتصادية، وبما يساهم في تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والمهارات عبر مختلف الآليات والبرامج، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الوطنيين والدوليين.ومن جهته، أكّد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حاتم دحمان، أهمية المتابعة المستمرة لأنشطة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة، وتكثيف المساندة الميدانية لمعاينة الصعوبات والعراقيل التي قد تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، مع الاستفادة من المكتسبات المحققة والتجارب الناجحة في مجال تقريب الخدمات وتطوير برامج التشغيل وريادة الأعمال الخاصة والجماعية.