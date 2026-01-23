فاطمة الثابت شيبوب تفتتح النسخة الأولى للأيام العلمية للصناعات شبه الصيدلية

أشرفت، الجمعة 23 جانفي، بـ، على افتتاح، وذلك بحضور، و، إلى جانب، وعدد هام من ممثلي القطاع من مهنيين وخبراء وأطباء وصيادلة ومصنّعين وتجار جملة.وتنتظم هذه التظاهرة على مدىتحت شعار، وتهدف إلىعبر، وبين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عنلدعمعلى المستويين المحلي والدولي.وخلال مداخلتها، أكدت الوزيرةالذي يضم منتجات متعددة متصلة بالصحة والمستلزمات الطبية والتجميل والوقاية والمكمّلات الغذائية، مبيّنة أن هذه المنتجات أسهمت فييستجيب لحاجيات السوق.وأفادت بأنتنتج اليوم مواد شبه صيدليةوبالاعتماد على. كما أوضحت أنيضمتوظّف قرابة، في حين بلغتحوالي، معيفوقوأضافت أنيضم أكثر منتوظّف نحو، وقدّرتبنحو. كما أشارت إلى الدور الهام الذي يضطلع بهفي النهوض بالصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية البيولوجية، وإلى اعتبارشريكاً للصناعيين في قطاع مستحضرات التجميل وشبه الصيدلية.وفي ختام الزيارة، اطّلعت الوزيرة علىالمنتجة للمواد شبه الصيدلية والمكمّلات الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور، والتي يبلغ عددها حوالي، حيث قدّمواتعتمد علىلتسويق منتجاتهم.