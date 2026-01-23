فاطمة الثابت شيبوب تفتتح النسخة الأولى للأيام العلمية للصناعات شبه الصيدلية
أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الجمعة 23 جانفي، بـقصر المؤتمرات بالعاصمة، على افتتاح النسخة الأولى للأيام العلمية للصناعات شبه الصيدلية، وذلك بحضور رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) أصلان بن رجب، ورئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة بمنظمة كوناكت توفيق السلطاني، إلى جانب منسق التظاهرة أمين عبيد، وعدد هام من ممثلي القطاع من مهنيين وخبراء وأطباء وصيادلة ومصنّعين وتجار جملة.
وتنتظم هذه التظاهرة على مدى يومين تحت شعار «قطاع شبه الصيدلية، بين الواقع والآفاق»، وتهدف إلى تحسين مردودية القطاع عبر تنظيم البيع الإلكتروني، وتعزيز الثقة والجودة بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن وضع خارطة طريق مستقبلية لدعم القدرة الإنتاجية والتنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وخلال مداخلتها، أكدت الوزيرة أهمية قطاع الصناعات شبه الصيدلية الذي يضم منتجات متعددة متصلة بالصحة والمستلزمات الطبية والتجميل والوقاية والمكمّلات الغذائية، مبيّنة أن هذه المنتجات أسهمت في تكوين نسيج صناعي متنوع يستجيب لحاجيات السوق.
وأفادت بأن المؤسسات الصناعية تنتج اليوم مواد شبه صيدلية ذات قيمة مضافة عالية وبالاعتماد على أحدث التكنولوجيات. كما أوضحت أن قطاع تصنيع الأجهزة الطبية يضم 37 مؤسسة توظّف قرابة 5200 شخص، في حين بلغت صادرات المستلزمات الطبية المعقّمة حوالي 52 مليون دينار، مع معدل قيمة مضافة قطاعية يفوق 40%.
وأضافت أن قطاع مستحضرات التجميل والعطور يضم أكثر من 60 وحدة صناعية توظّف نحو 7600 شخص، وقدّرت قيمة الصادرات بنحو 270 مليون دينار. كما أشارت إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطب التكنولوجي بسيدي ثابت في النهوض بالصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية البيولوجية، وإلى اعتبار المركز الفني للكيمياء شريكاً للصناعيين في قطاع مستحضرات التجميل وشبه الصيدلية.
وفي ختام الزيارة، اطّلعت الوزيرة على الفضاء المخصّص للمؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة المنتجة للمواد شبه الصيدلية والمكمّلات الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور، والتي يبلغ عددها حوالي 30 عارضاً، حيث قدّموا حلولاً مبتكرة تعتمد على التحوّل الرقمي لتسويق منتجاتهم.
