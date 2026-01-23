Babnet   Latest update 21:16 Tunis

القيروان: افتتاح مركز رعاية المسنّين ومركّب طفولة بعد إعادة تهيئتهما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6973b5ac5309d6.90939547_oklhfmqnjepig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 21:03 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال إشرافها على افتتاح مركز رعاية المسنّين بالقيروان بعد إعادة تهيئة شاملة، أنّ «هذا المكسب الوطني يجسّد الدور الاجتماعي للدولة، وهو مخصّص لرعاية كبار السن، لا سيّما فاقدي السند منهم»، مضيفة أنّ "المكان الطبيعي لكبير السن هو داخل أسرته."

وبيّنت الوزيرة، خلال زيارة عمل أدّتها، اليوم الجمعة إلى ولاية القيروان، أنّه تمّ الشروع في تركيز نظام الجودة ونظام الصحّة بالمركز، ليصبح، قريبًا، مؤسّسة نموذجية تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، مشيرة إلى أنّه يُمثّل إضافة إلى 13 مؤسّسة لرعاية كبار السن على المستوى الوطني.


ومن جانبه، أفاد مدير إدارة المسنّين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عميد العماري، بأن كلفة إعادة تهيئة المركز فاقت 2,5 مليون دينار، وتبلغ طاقة استيعابه 42 سريرًا، منها 32 سريرًا لكبار السن و10 أسرّة لذوي الاحتياجات الخصوصية. وأضاف أنّ المركز مجهّز بأحدث التجهيزات، ويضمّ عددًا من الفضاءات، من بينها غرف إقامة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية، ووحدات صحّية، ومكاتب خاصّة للإطار الطبّي والتمريضي والعلاج الطبيعي، إلى جانب قاعات اجتماعات، ومطبخ، وقاعة أكل، ومصلّى، وقاعة استقبال، وفضاء خارجي.


ولفت إلى أنّ شبكة مؤسّسات رعاية كبار السن تضمّ 13 مؤسّسة بطاقة استيعاب جمليّة تناهز 400 سرير، ويتمّ تسييرها في إطار شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن، بميزانية سنوية تُقدّر بنحو 16,3 مليون دينار.

كما افتتحت الوزيرة مركّب الطفولة "رياض سحنون" بعد استكمال أشغال إعادة بنائه وتجهيزه بمواصفات عالية الجودة، وباعتمادات جمليّة ناهزت 1,2 مليون دينار، وبطاقة استيعاب تبلغ 120 طفلًا.

ويضمّ المركّب أربع قاعات للتنشيط التربوي الاجتماعي، وفضاءً للإعلاميّة الموجّهة للطفل، وفضاء ألعاب، وقاعة اجتماعات، ومطبخًا، ومطعمًا، ووحدات صحّية، داعية الإطارات التربوية والعمّالية إلى تقديم أفضل الخدمات لأطفال الجهة.

وتُعدّ هذه المؤسّسة، في حلّتها الجديدة، مكسبًا لفائدة أطفال الجهة، لا سيّما من العائلات محدودة الدخل، الذين سينتفعون بخدمات التنشيط التربوي الاجتماعي وخدمات القرب، لتنضاف إلى مجموع مركّبات الطفولة الموزّعة على مختلف ولايات الجمهوريّة، والبالغ عددها 106 مركّبات طفولة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322430

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
19°-10
14°-8
15°-10
14°-9
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>