القيروان: افتتاح مركز رعاية المسنّين ومركّب طفولة بعد إعادة تهيئتهما

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال إشرافها على افتتاح مركز رعاية المسنّين بالقيروان بعد إعادة تهيئة شاملة، أنّ «هذا المكسب الوطني يجسّد الدور الاجتماعي للدولة، وهو مخصّص لرعاية كبار السن، لا سيّما فاقدي السند منهم»، مضيفة أنّ "المكان الطبيعي لكبير السن هو داخل أسرته."وبيّنت الوزيرة، خلال زيارة عمل أدّتها، اليوم الجمعة إلى ولاية القيروان، أنّه تمّ الشروع في تركيز نظام الجودة ونظام الصحّة بالمركز، ليصبح، قريبًا، مؤسّسة نموذجية تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، مشيرة إلى أنّه يُمثّل إضافة إلى 13 مؤسّسة لرعاية كبار السن على المستوى الوطني.ومن جانبه، أفاد مدير إدارة المسنّين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عميد العماري، بأن كلفة إعادة تهيئة المركز فاقت 2,5 مليون دينار، وتبلغ طاقة استيعابه 42 سريرًا، منها 32 سريرًا لكبار السن و10 أسرّة لذوي الاحتياجات الخصوصية. وأضاف أنّ المركز مجهّز بأحدث التجهيزات، ويضمّ عددًا من الفضاءات، من بينها غرف إقامة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية، ووحدات صحّية، ومكاتب خاصّة للإطار الطبّي والتمريضي والعلاج الطبيعي، إلى جانب قاعات اجتماعات، ومطبخ، وقاعة أكل، ومصلّى، وقاعة استقبال، وفضاء خارجي.ولفت إلى أنّ شبكة مؤسّسات رعاية كبار السن تضمّ 13 مؤسّسة بطاقة استيعاب جمليّة تناهز 400 سرير، ويتمّ تسييرها في إطار شراكة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن، بميزانية سنوية تُقدّر بنحو 16,3 مليون دينار.كما افتتحت الوزيرة مركّب الطفولة "رياض سحنون" بعد استكمال أشغال إعادة بنائه وتجهيزه بمواصفات عالية الجودة، وباعتمادات جمليّة ناهزت 1,2 مليون دينار، وبطاقة استيعاب تبلغ 120 طفلًا.ويضمّ المركّب أربع قاعات للتنشيط التربوي الاجتماعي، وفضاءً للإعلاميّة الموجّهة للطفل، وفضاء ألعاب، وقاعة اجتماعات، ومطبخًا، ومطعمًا، ووحدات صحّية، داعية الإطارات التربوية والعمّالية إلى تقديم أفضل الخدمات لأطفال الجهة.وتُعدّ هذه المؤسّسة، في حلّتها الجديدة، مكسبًا لفائدة أطفال الجهة، لا سيّما من العائلات محدودة الدخل، الذين سينتفعون بخدمات التنشيط التربوي الاجتماعي وخدمات القرب، لتنضاف إلى مجموع مركّبات الطفولة الموزّعة على مختلف ولايات الجمهوريّة، والبالغ عددها 106 مركّبات طفولة.