بلدية تونس: دعوة أصحاب المحلات الى تقديم طلب في تنظيم حفلات في رمضان قبل حلوله بنصف شهر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 20:18
      
دعت بلدية تونس، في بلاغ لها اليوم الجمعة، كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم، الراغبين في إحياء سهرات ليلية بمناسبة شهر رمضان المعظم، الى الاتصال بإدارة البلدية لتقديم طلب في الغرض، قبل حلول الشهر الكريم بخمسة عشر يوما على الأقل.

وأوضحت بلدية تونس في بلاغها، أن هذا الطلب يكون مصحوبا بما يفيد خلاص جميع المعاليم البلدية المتعلقة بالإشغال الوقتي للطريق العام واتفاقية رفع الفضلات.


ونبهت الى أنه في صورة تنظيم حفلات دون ترخيص مسبق، فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
