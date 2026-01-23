الصيدلية المركزية: توقّف مؤقّت للتزويد بالأدوية والتلاقيح أيام 28 و29 و30 جانفي بسبب عمليات الجرد

أفادت الصيدلية المركزية التونسية بأن تزويد حرفائها بالأدوية والتلاقيح والأمصال سيتوقف خلال أيام 28 و29 و30 جانفي الجاري، وذلك بكل من مدينة الدواء بولاية بن عروس (احتياطي الصيدليات، واحتياطي المستشفيات، وتوديفارما، ومصرف توزيع الأدوية للمستشفيات)، ومدينة سكرة بولاية أريانة (التلاقيح والأمصال)، وذلك بسبب عمليات الجرد السنوية التي ستتولى مصالحها إنجازها.كما أشارت الصيدلية المركزية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إلى أن التزوّد بالأدوية والمحاليل الوريدية سيتوقف يومي 29 و30 جانفي الجاري بكل من مدينة الدواء بولاية بن عروس (الطلبات المؤكدة، وديست فار، وفرع المواد الكيميائية)، والمنطقة الصناعية بالمغيرة (المحاليل الوريدية)، ومدينة سوسة (سوديفارك للعموم وسوديفارك للمستشفيات)، ومدينة صفاقس (سيفارما للعموم وسيفارما للمستشفيات)، إضافة إلى فروع الكاف وقفصة ومدنين.ودعت الصيادلة وموزّعي الأدوية بالجملة، وأطباء الأسنان، والبياطرة، وأصحاب مخابر التحاليل، والمسؤولين عن الهياكل الصحية العمومية، وسائر الحرفاء، إلى تقديم طلبات التزوّد قبل 48 ساعة من تاريخ انطلاق الجرد، تفاديًا لانقطاع المخزون لديهم.