Babnet   Latest update 17:29 Tunis

الصيدلية المركزية: توقّف مؤقّت للتزويد بالأدوية والتلاقيح أيام 28 و29 و30 جانفي بسبب عمليات الجرد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/pct-tunisie1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 17:11 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفادت الصيدلية المركزية التونسية بأن تزويد حرفائها بالأدوية والتلاقيح والأمصال سيتوقف خلال أيام 28 و29 و30 جانفي الجاري، وذلك بكل من مدينة الدواء بولاية بن عروس (احتياطي الصيدليات، واحتياطي المستشفيات، وتوديفارما، ومصرف توزيع الأدوية للمستشفيات)، ومدينة سكرة بولاية أريانة (التلاقيح والأمصال)، وذلك بسبب عمليات الجرد السنوية التي ستتولى مصالحها إنجازها.

كما أشارت الصيدلية المركزية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، إلى أن التزوّد بالأدوية والمحاليل الوريدية سيتوقف يومي 29 و30 جانفي الجاري بكل من مدينة الدواء بولاية بن عروس (الطلبات المؤكدة، وديست فار، وفرع المواد الكيميائية)، والمنطقة الصناعية بالمغيرة (المحاليل الوريدية)، ومدينة سوسة (سوديفارك للعموم وسوديفارك للمستشفيات)، ومدينة صفاقس (سيفارما للعموم وسيفارما للمستشفيات)، إضافة إلى فروع الكاف وقفصة ومدنين.


ودعت الصيادلة وموزّعي الأدوية بالجملة، وأطباء الأسنان، والبياطرة، وأصحاب مخابر التحاليل، والمسؤولين عن الهياكل الصحية العمومية، وسائر الحرفاء، إلى تقديم طلبات التزوّد قبل 48 ساعة من تاريخ انطلاق الجرد، تفاديًا لانقطاع المخزون لديهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322417

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
19°-9
13°-7
14°-8
16°-8
  • Avoirs en devises 25240,2
  • (22/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36513 DT
  • (22/01)
  • 1 $ = 2,88828 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>