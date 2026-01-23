النقابة التونسية للمهن الموسيقية تنشر قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز دورة الاحتراف الفني 2026

أعلنت، النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، عن نشر القوائم الاسمية لكافة المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم لاجتياز دورة الاحتراف الفني لسنة 2026 بمختلف الاختصاصات، وذلك على موقع، إدارة الموسيقى والرقص وزارة الشؤون الثقافية تونس،وذكرت النقابة أنه بامكان كل مترشح لم يتم ادراج اسمه بالقوائم المنشورة، التوجه مباشرة إلى، الادارة المعنية للاستفسار.وكانت، وزارة الشؤون الثقافية، قد أعلنت في بلاغ لها، أن الامتحانات لاجتياز دورة الاحتراف الفني لسنة 2026، ستجرى أيام 26 و27 و28 جانفي الجاري، بالنسبة للمترشحين من، مركز تونس (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية والقصرين والقيروان)، وذلك بمدينة الثقافة بالعاصمة.أما المترشحين من، مركز صفاقس (توزر وقفصة وسيدي بورزيد وصفاقس وتطاوين وقابس وقبلي ومدنين )، فسيجتازون هذه الاختبارات أيام 04 و05و06 فيفري 2026، بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس.