فيضانات تونس: 5 وفيات و303 عمليات إنقاذ وحصيلة ثقيلة للتقلبات الجوية (الحماية المدنية)

تمكنتمنذ بداية التقلبات الجوية يوم الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس منمن داخل سياراتهم التي حاصرتها المياه، في ما تم، 4 منهم بجهةالتابعة لولايةوخامس بجهةبولاية، وفق ما أعلنهوأضاف القربي، خلالعقدها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقر، أن أعوان الحماية تمكنوا منمن منازلهم التي غمرتها المياه، لدى أجوارهم أو أقاربهم أو بمراكز إيواء ظرفية، كما تمكنوا منعلى عبور التجمعات المائية ومعطبة من الطرقات العامة، والقيام بـمن التجمعات السكنية والتجارية والصناعية.وأوضح القربي أنفي نفس الوقت ونزولها بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ نصف قرن (تجاوزتوشملت)، قلّص من فاعلية الأعوان نظرا لتوزعهم على مساحة جغرافية واسعة، معتبرا أنأثّر سلبا على سرعة التدخل.وأضاف أنلبعض الأحياء الواقعة في مناطق منخفضة وبها بناءات فوضوية أعاقت السيلان الطبيعي لمياه الأمطار، الأمر الذي تعذّر معه ضخ المياه نحو منافذ فعّالة لتصريفها.ولفت العميد الانتباه إلىفي وقت وجيز على رقم الطوارئ، مشيرا إلى أن الديوان سيقوم بـبما يمكّن من استقبال عدد كبير من الطلبات في نفس الوقت.وأوضح أن الديوان قام منذ يوم الإثنين بـ، ما مكّن من توفيرلفائدة ولاية نابل، ولفائدة، تم جلبها من الوحدات غير المهددة بالتقلبات الجوية (قفصة، القصرين، سيدي بوزيد...).وأكد القربي أناليوم وغدا، مشيرا إلى أن الوضع عاد إلى شكله الطبيعي فيلتونس الكبرى، في المقابل ما تزال عمليات جارية فيبجهاتمن جهته، أوضحأن الحماية المدنية، باعتبارها، تشرف على كافة عمليات التدخل، مبرزافي معاضدة أعوان الديوان.وأضاف أنساهمت بفعالية خاصة في تمكين المواطنين من عبور التجمعات المائية، مشيدا بدور كافة أعضاء اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث والهياكل والوزارات المتدخلة.وأكد سعي الديوان إلى، مشيرا، بخصوص، إلى أن العمل جار بالتنسيق مع عديد الوزارات لتفادي خطر انزلاق أطرافها.وأفادأن عمليات التقييم أفضت إلى ضرورةفي كل منفي السنوات المقبلة، وهو ما سيتم العمل على تحقيقه قريبا.وأضاف أناليوم وغدا سيمكن وحدات الحماية المدنية مننهاية الأسبوع الجاري.وكانأكد، خلال زيارته إلى مقر الديوان الوطني للحماية المدنية، أنوشدّد رئيس الجمهورية على أنيجب أن يكون على ذمة عمليات الإنقاذ، بما في ذلك، إلى جانبكما أكد ضرورةجراء الجدران المتداعية للسقوط، واستمع إلى عرض حول المعتمديات والمناطق التي شهدت تدخلات نجدة وإنقاذ.واستمع رئيس الجمهورية، خلال زياراته الميدانية، إلىبالجهات المتضررة، مؤكدا أنه بصدد، مجددا التأكيد على أن