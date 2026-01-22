استئناف تدريجي لجولان خطوط الشبكة الحديدية لنقل تونس الخميس

أعلنت شركة النقل بتونس أستئناف الجولان بالشبكة الحديدية بصفة تدريجية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 .واشارت الشركة، في بلاغ، الى انطلاق أوّل سفرة على الخط الضاحية الشمالية ت. ح. م (تونس – حلق الوادي – المرسى) في تمام الساعة 5 و 40 دق.واضافت انه سيتم استئناف جولان خطوط المترو تباعا حال إتمام المعاينات الضرورية المتعلقة بإجراءات السلامة لحركة الجولان.