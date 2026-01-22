Babnet   Latest update 09:04 Tunis

استئناف تدريجي لجولان خطوط الشبكة الحديدية لنقل تونس الخميس

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026
      
أعلنت شركة النقل بتونس أستئناف الجولان بالشبكة الحديدية بصفة تدريجية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 .

واشارت الشركة، في بلاغ، الى انطلاق أوّل سفرة على الخط الضاحية الشمالية ت. ح. م (تونس – حلق الوادي – المرسى) في تمام الساعة 5 و 40 دق.


واضافت انه سيتم استئناف جولان خطوط المترو تباعا حال إتمام المعاينات الضرورية المتعلقة بإجراءات السلامة لحركة الجولان.
