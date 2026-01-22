استئناف تدريجي لجولان خطوط الشبكة الحديدية لنقل تونس الخميس
أعلنت شركة النقل بتونس أستئناف الجولان بالشبكة الحديدية بصفة تدريجية صباح اليوم الخميس 22 جانفي 2026 .
واشارت الشركة، في بلاغ، الى انطلاق أوّل سفرة على الخط الضاحية الشمالية ت. ح. م (تونس – حلق الوادي – المرسى) في تمام الساعة 5 و 40 دق.
واضافت انه سيتم استئناف جولان خطوط المترو تباعا حال إتمام المعاينات الضرورية المتعلقة بإجراءات السلامة لحركة الجولان.
