القصرين: إبقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث في حالة انعقاد بسبب التقلبات المناخية

قرّر والي القصرين ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة زياد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على اللجنة الجهوية واللجان المحلية في حالة انعقاد، وذلك على خلفية التقلبات المناخية المسجّلة بعدد من معتمديات الولاية، وتواصل نزول الغيث النافع بكميات هامة بعديد الجهات بالبلاد.وأوضح الوالي، في بلاغ نُشر صباح اليوم الاربعاء عبر الصفحة الرسمية لولاية القصرين، أن هذا القرار يهدف إلى متابعة تطورات الوضع المناخي أولًا بأول واقتراح التدابير اللازمة وإحكام تنظيم التدخلات الميدانية بالتنسيق مع قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين، وبمشاركة كافة المتدخلين من المصالح والهياكل الجهوية والمحلية.ودعا والي القصرين في ذات البلاغ مستعملي الطريق إلى توخي الحذر وتعديل السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيد بقواعد السير والجولان، مع ضرورة استعمال الأضواء أثناء التنقل والإلتزام بقواعد السلامة المرورية.كما جدّد دعوته لكافة المواطنين إلى ملازمة الحذر والامتناع عن عبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية، تفاديًا للمخاطر المحتملة، مع ضرورة متابعة تطورات الوضع الجوي عبر وسائل الإعلام والالتزام التام بتوصيات وتعليمات الجهات المختصّة.