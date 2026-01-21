شركة النقل بتونس تؤمن تنقلّ حرفائها بواسطة الحافلات في انتظار عودة جولان خطوط الشبكة الحديدية بمحطة تونس البحرية

نظرا لتواصل تهاطل الأمطار وتراكم المياه على مستوى السكة الحديدية، تعمل شركة النقل بتونس على تأمين تنقلّ حرفائها بواسطة الحافلات في انتظار انخفاض منسوب المياه على مستوى محطة تونس البحرية وعودة جولان خطوط الشبكة الحديديةوافادت الشركة، في بلاغ اليوم الاربعاء، ان استئناف جولان خطوط الشبكة الحديدية سيتم حال استكمال عملية شفط المياه من قبل وحدات الحماية المدنية وضمان توفر شروط السلامةوفي انتظار ذلك تتولى الشركة حاليا توفير حافلات لتأمين نقل الحرفاء على الخطوط التالية- خط المترو رقم 2 : سفرات بين جون جوريس ونهاية الخط- خط المترو رقم 4 : سفرات بين باب سعدون ومحطة الترابط "سليمان كاهية"- خطي المترو رقم 3 و 5 : سفرات بين باب سعدون والإنطلاقة- خط المترو رقم 6 : مواصلة مجموعة الخطوط 24 الجولان إلى محطة برشلونة عوضا عن التوقف بمحطة الترابط "المنتزه"- الخط ت. ح. م : تدعيم خط الحافلة رقم 347