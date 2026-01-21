Babnet   Latest update 11:37 Tunis

شركة النقل بتونس تؤمن تنقلّ حرفائها بواسطة الحافلات في انتظار عودة جولان خطوط الشبكة الحديدية بمحطة تونس البحرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f2e9492a974.46878540_gmpnqkejlohif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026
      
  نظرا لتواصل تهاطل الأمطار وتراكم المياه على مستوى  السكة الحديدية، تعمل شركة النقل بتونس على تأمين تنقلّ حرفائها بواسطة الحافلات في انتظار انخفاض منسوب المياه على مستوى محطة تونس البحرية وعودة جولان خطوط الشبكة الحديدية 
وافادت الشركة، في بلاغ اليوم الاربعاء، ان استئناف جولان خطوط الشبكة الحديدية سيتم حال استكمال عملية شفط المياه من قبل وحدات الحماية المدنية وضمان توفر شروط السلامة 
وفي انتظار ذلك تتولى الشركة حاليا توفير حافلات لتأمين نقل الحرفاء على الخطوط التالية 

- خط المترو رقم 2 : سفرات بين جون جوريس ونهاية الخط
- خط المترو رقم 4 : سفرات بين باب سعدون ومحطة الترابط "سليمان كاهية"
- خطي المترو رقم 3 و 5 : سفرات بين باب سعدون والإنطلاقة

- خط المترو رقم 6 : مواصلة مجموعة الخطوط 24 الجولان إلى محطة برشلونة عوضا عن التوقف بمحطة الترابط "المنتزه"
- الخط ت. ح. م : تدعيم خط الحافلة رقم 347
 
 
