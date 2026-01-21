Babnet   Latest update 11:37 Tunis

وزارة التعليم العالي: تأجيل موعد اجراء اختبار مادة مراقبة الحسابات وقانون الأعمال والاختبار الشفاهي في اختصاص الهندسة المدنية

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 09:07
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأجيل  موعد اجراء اختبار مادة مراقبة  الحسابات وقانون الأعمال  في إطار الامتحان الوطني  لشهادة الدراسات العليا  للمراجعة  في المحاسبة بعنوان دورة 2026 والاختبار الشفاهي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول في اختصاص الهندسة المدنية اللذين كانا مبرمجين اليوم الاربعاء 21 جانفي الجاري حسب ما جاء في بلاغ وزارة التعليم العالي. 
ولفتت وزارة التعليم في هذا الصدد الى أن موعد اجراء اختبار مادة مراقبة  الحسابات وقانون الأعمال تأجل إلى يوم الجمعة 23 جانفي 2026 في نفس التوقيت، ليجرى إختبار مادة التصرف وإدارة نظم المعلومات  يوم الخميس 22 جانفي  2026 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، ويجرى إختبار  مادة مراقبة الحسابات وقانون الأعمال يوم الجمعة 23 جانفي 2026 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وبخصوص المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين في اختصاص هندسة المدنية، أفادت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار الشفاهي الذي كان مقررا اجراؤه اليوم الأربعاء 21 جانفي الجاري الى موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا عن طري بلاغ ينشر بالموقع الرسمي للوزارة

وأكدت وزارة التعليم العالي على ان هذا التأجيل جاء تبعا لقرار مواصلة  تعليق الدروس ببعض ولايات الجمهورية التونسية بسبب تردي الظروف المناخية  وما قد ينجر عنها من صعوبات في التنقل وحرصا على سلامة المترشحين والإطار التربوي والإداري
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
