جامعة العمال التونسيين بالخارج تدعو الجالية التونسية بكل بلدان العالم إلى مساندة العائلات المتضرر ة من الفيضانلت الاخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6970a325038c71.91315275_oknqjgmhlefpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026
      
أعلنت، جامعة  العمال التونسيين بالخارج، عن إطلاق حملة تبرعات لفائدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة جهات من البلاد بالشراكة مع السلط المحلية والجهوية

ودعت الجامعة، في بلاغ نشر بصحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الجالية التونسية في كل بلدان العالم الى التبرع وتوفير المساعدات العاجلة من مواد غذائية واغطية وتجهيزات أساسية ودعم مالي للتخفيف من معاناتهم وتجاوز هذه المحنة .


وأكدت الجامعة، في ذات البلاغ، علي ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمعالجة أسباب تكرر الفيضانات مقترحة إعادة النظر في سياسة السدود وتهيئتها وصيانتها وتحديث منظومة تصريف مياه الأمطار.
كما شددت علي ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الدولة والجماعات المحلية والخبراء المختصين معبرة عن تضامنها المطلق مع المتضررين والتزامها بمواصلة العمل الإنساني في مثل هذه الأوضاع الصعبة
