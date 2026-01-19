نابل: مصالح الولاية تدعو إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل تواصل التقلبات المناخية (بلاغ)

دعت ولاية نابل، في بلاغ تحذيري أصدرته، اليوم الاثنين، المواطنين الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظلّ تواصل التقلبات المناخية والتوقعات بنزول كميات هامة من الامطار هذه الليلة وبعد أن سجلت الجهة ليلة أمس تساقطات وصلت الى 80 ملم بقرمبالية وأكثر من 40 ملم بالحمامات.ودعا البلاغ الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإلى تفادي السلوكات التي قد تعرض المواطنين الى الخطر، وحذّر خاصة من الاقتراب من المنشآت المائية على غرار السدود والبحيرات الجبلية، و الى عدم المجازفة بعبور الأودية.وشدد البلاغ على ضرورة الامتناع عن الإبحار، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المراكب الى حين تحسن الأحوال الجوية.كما دعا مستعملي الطريق الى التخفيض من السرعة، والاخذ بعين الاعتبار حالة الطريق والعوامل المناخية، واحترام مسافة الأمان وقواعد السلامة المرورية.وأشار البلاغ الصادر عن ولاية نابل الى ان اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة واللجان المحلية المنبثقة عنها في حالة انعقاد دائم منذ يوم الجمعة 16 جانفي، وتتابع حالة الطقس والطرقات بمختلف معتمديات الجهة، مؤكدا على ضرورة متابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن المصالح المختصة حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.